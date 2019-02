Bücken. Die Ü40-Seniorenmannschaft des TTSC 09 Delmenhorst hat in der Tischtennis-Niedersachsenliga die rote Laterne abgegeben. Nach dem enttäuschenden Verlauf des ersten Blockspieltages mit drei Niederlagen haben die 09er beim MTV Bücken mit einem 6:4 ihren ersten Sieg eingefahren.

Vor dem Spiel am Sonntag beim Tabellenzweiten Bücken hat den Delmenhorstern tendenziell eine weitere Schlappe gedroht. Die Gastgeber aus dem Kreis Nienburg waren mit optimalen 6:0 Punkten in die Runde gestartet. Aber die Delmenhorster zelebrierten zum genau richtigen Zeitpunkt eine Steigerung. Jeder TTSC-Spieler rief seine Leistung ab und trug sich beim 6:4-Erfolg in die Siegerliste ein.

Trotz Personalsorgen erfolgreich

Der TTSC reiste mit dem Quartett Klaus Krabbe, Viktor Mittelstädt, Achim Weber und Guido Grützmacher zum wichtigen Match nach Bücken. Ohne ihre etatmäßige Nummer eins und zwei (Marc Engels und Marco Stüber) reichte es trotzdem zum Sieg. Unabhängig davon, dass die Hausherren ihre formell stärkste Formation aufboten.

Durch einen Erfolg ihres Doppels Krabbe/Mittelstädt waren die 09er früh im Match angekommen. Den 1:1-Zwischenstand schraubten die Gäste anschließend in den Einzeln auf ein 4:1. Während Mittelstädt und Krabbe ihre Widersacher Andreas Ledig und Oliver Neumann in vier Sätzen ausstachen, war das Duell von Achim Weber gegen Raimund Köster ein echter Nervenkitzel. Aber der frühere Delmenhorster Oberliga-Spitzenspieler behielt die Nerven und besorgte mit einem 13:11 im fünften Satz den wichtigen Zähler für den TTSC. Zu einem späteren Zeitpunkt erledigten Krabbe und Grützmacher den Rest.

Kleiner Trost nach Auftakt-Desaster

Der Sieg ist wohl nur ein kleiner Trost für die Delmenhorster. Nach dem Desaster beim Blockspieltag vor einer Woche in Hagenburg ist die Enttäuschung bei den TTSC-Senioren groß gewesen. Die Träume von der Teilnahme an den deutschen Meisterschaften mussten vorzeitig begraben werden. Nun heißt das neue Ziel Klassenerhalt. Mit nun 2:6 Punkten auf dem Konto sind die TTSC-Oldies im Abstiegskampf längst noch nicht aus dem Schneider. Aber wenn der Tabellenvorletzte am letzten Blockspieltag am 27. April in Borsum weiter am Drücker bleibt, sollte es noch die oder andere Positionen weiter nach oben gehen und der Klassenerhalt gesichert werden. Mit dem SV Broitzem, TTS Borsum und Badenstedter SC trifft der TTSC auf schlagbare Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.