Delmenhorst/Stenum. Im Tischtennis-Bezirkspokal haben in der Jungenklasse die Vertretungen vom TuS Hasbergen und VfL Stenum das Viertelfinale erreicht. Bei den Mädchen war in Runde eins für das VfL-Pokaltrio schon Endstation.

Delmenhorst/Stenum Im Bezirkspokalwettbewerb lebt bei den hiesigen Jungen der Traum von der Teilnahme an der Pokalendrunde im April in Molbergen weiter. Der TuS Hasbergen und VfL Stenum nutzten am Wochenende bei ihren Achtelfinalpartien gegen gleichwertige Gegner ihren Heimvorteil und warten nun gespannt auf ihre Gegner im Viertelfinale. Der TuS bezwang in eigener Halle Gast Blau-Weiß Hollage mit 4:2. Die Stenumer setzten sich gegen Dinklage mit 4:1 durch. Für die Stenumer Mädchen diente der Pokal in der Hauptsache dem Lerneffekt, erläuterte VfL-Coach Dennis Stelljes. Daher stelle das 1:4-Pokalaus gegen ein starkes GW Mühlen keinen Beinbruch da.

Jungen: TuS Hasbergen – BW Hollage 4:1. Das TuS-Pokalteam ging formell als Teilnehmer der Top 6-Punktspielendrunde als Favorit an die Tische. Trotzdem galt es die Hollager nicht zu unterschätzen. Immerhin sind die Blau-Weißen eine Etage tiefer aktuell Spitzenreiter. Entsprechend eng war der Spielverlauf. Erst die letzten zwei Einzel brachten beim Stand von 2:2 die Entscheidung. Frontmann Tom Piper und David Castiglione benötigten gegen ihre Widersacher jeweils vier Sätze.

VfL Stenum – TV Dinklage 4:1. Die Stenumer hatten schon in der Hinserie in der Punktspielrunde die Dinklager bei ihrem 8:3-Erfolg sehr gut im Griff. Auch im Pokalspiel ließen sie wenig anbrennen. Bis auf die knappe Niederlage von Heinke Lange gegen Gäste-Nummer-Eins Tom kleine Holthaus verlief alles glatt.

Mädchen: VfL Stenum – GW Mühlen 1:4. Die Stenumer Mädchen hatten für die erste K. o.-Runde mit Mühlen das schwerstmögliche Los aus dem Topf gezogen. Denn die Grün-Weißen sind niemand Geringerer als der Tabellenführer der Niedersachsenliga. Obwohl die Gäste nicht komplett antraten, war der Außenseiter chancenlos. Trotz ihrer deutlichen 1:4-Niederlage hielten Rieke Busch, Bente Busch, Katharina Helmers und Jarmila Girwert anständig mit. „Für unsere Mädchen war das Match gegen solch starke Spielerinnen eine Erfahrung, von der sie viel mitnehmen konnten. Wir werden unsere Lehren daraus ziehen und künftig das Training noch zielführender auf Technik ausrichten“, sagte VfL-Coach Dennis Stelljes.