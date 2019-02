Lutten/Stenum. Auch auf Bezirksebene ist der Lauf der A-Junioren des VfL Stenum nicht zu stoppen. Bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft in Lutten am vergangenen Wochenende holten die Stenumer den ersten Platz und träumen nun von der Norddeutschen Meisterschaft.

Direkt nach dem Gewinn der Futsal-Kreismeisterschaft in Wildeshausen vor wenigen Tagen erklärte Frank Radzanowski, Trainer der A-Junioren des VfL Stenum, die Bezirksmeisterschaft zum nächsten Ziel seiner Mannschaft. Seit Samstag steht fest: Sie haben ihr Vorhaben erreicht. Fünf von vier Partien entschied der Fußball-Bezirksligist im Modus „jeder gegen jeden“ für sich. „Die Jungs haben sich super präsentiert und waren von Anfang an sehr gut drauf“, bilanzierte er. Jetzt träumt die Auswahl vom Kirchweg schon von der Teilnahme an der Norddeutschen Meisterschaft.

Doch auf Anfang: Beim Turnier in Lutten lief es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TuS Lutten hinaus. Nachdem das Team vom Kirchweg die JSG Westerhausen/Buer im ersten Spiel mit 5:0 bezwang, standen mit dem Gastgeber und der JSG Friedrichsfehn/Petersfehn die zwei „schwersten Gegner“ (Radzanowski) auf dem Programm. „Wer einmal zurückliegt gegen Lutten, der wird nicht zurückkommen“, erklärte Radzanowski. Im vergangenen Jahr verlor der VfL Stenum noch denkbar knapp gegen Lutten, allerdings habe das Team „daraus gelernt“, wie das torlose Remis belegte. Grundlage für die Punkteteilung war die gute taktische Leistung der Stenumer, die gegen den Gastgeber sehr defensiv agierten.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit TuS Lutten

Im Spiel darauf wartete direkt der nächste Mit-Favorit: Gegen die JSG Friedrichsfehn/Petersfehn gewannen die Stenumer mit 3:2. Die Tore erzielten Tom Geerken, Felix Oetjen und Jan-Luca Rustler, der mit sieben Treffern der Top-Torschütze der Stenumer war. „Es war ein kraftraubendes Spiel für meine Jungs. Wir haben eine 2:0-Führung leichtsinnig hergegeben und kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt“, erklärte der VfL-Coach. Fortan mussten seine Spieler Tore schießen, um den Titel zu gewinnen. Die Devise war klar: Vor dem TuS Lutten stehen und „das Ding“ holen.

Daraufhin kamen die A-Jugendlichen des VfL richtig in Fahrt. Den JFV Leer besiegten die Stenumer mit 7:1. Das letzte Spiel gegen JSG Hellern-Hasbergen-OTB gewannen sie mit 3:1. Zwar hatten auch die Luttener eine Ausbeute von 13 Punkten, mit 11:2 Toren allerdings die schlechtere Tordifferenz als der VfL Stenum (18:4).

Erfolg im Bezirk erschwert Vorbereitung

Zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams kann es am Sonntag, 24. Februar, in Walsrode kommen. Im südlichen Niedersachsen findet die Verbandsmeisterschaft der A-Junioren im Futsal statt. Gespielt wird im leistungsorientierten Hammes-Modus. Dabei spielen nach dem gesetzten ersten Durchgang jeweils die Tabellen-Nachbarn gegeneinander. „Wir werden die Niedersachsenmeisterschaft mit vollem Herzen spielen“, stellte Radzanowski im Vorfeld des Turniers klar. „Problematisch“ sei allerdings, dass einen Tag vorher ein Testspiel gegen den Landesligisten SV Brake geplant ist. „Das ist ein sehr wichtiges Testspiel, das müssen wir unbedingt wahrnehmen“, erklärt der Coach und verriet, dass aktuell an einer Verschiebung „um einen Tag nach vorne“ gearbeitet werde.

Trotz der Terminenge werden die A-Jugendlichen des VfL mit großen Hoffnungen nach Walsrode fahren. „Wir wollen zur Norddeutschen Meisterschaft“, erklärte Radzanowski. Aus terminlicher Sicht ist das Vorhaben auch nicht ganz unproblematisch: Die Norddeutsche Meisterschaft findet am Sonntag, 3. März, statt. Zwei Tage zuvor, am Freitag, 1. März, 19.30 Uhr, starten die Stenumer, derzeit Tabellenführer, gegen das Ligaschlusslicht VfL Wildeshausen in die zweite Hälfte der Bezirksligasaison. „Wir können den Jungs nicht verbieten, die Turniere zu gewinnen“, erklärte der Trainer und freut sich trotz der Strapazen vor dem zweiten Teil der Feldsaison schon auf das kommende Wochenende.