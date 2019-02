Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben am Sonntag ein Testspiel gewonnen: Sie setzten sich beim Kreisligisten GVO Oldenburg mit 7:0 durch.

Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben am Sonntag ein Testspiel beim Kreisligisten GVO Oldenburg mit 7:0 (3:0) gewonnen. Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier, freute sich, dass er Anna Mirbach wieder einsetzen konnte. Die Mittelfeldakteurin, die seit Anfang September verletzt gefehlt hatte, spielte auf dem Kunstrasenplatz durch. Ihr 71 Minuten langes Debüt im Jahn-Trikot feierte Pia Siegel, die vom Zweitligisten BV Cloppenburg nach Delmenhorst gewechselt war.

Julia Hechtenberg erzielt das erste Jahn-Tor

Sein Team sei erst spät zu Toren gekommen, berichtete Meier, da es zunächst 100-prozentige Chancen „leichtfertig“ vergab. Julia Hechtenberg brach mit einem verwandelten Strafstoß in der 35. Minute den Bann. Wenig später erhöhte sie auf 2:0 (39.). Kurz vor der Pause erzielte Aileen Fahlbusch das dritte Jahn-Tor. Nathalie Heeren (52.) und Vivien Endemann, der ein Hattrick gelang (64., 85., 87.), waren in der zweiten Halbzeit erfolgreich. „In dem überlegenen Spiel war es gegen einen tief stehenden Gegner schwer, zu Torchancen zu kommen“, erklärte Meier, der allen 16 Aktiven, die im Aufgebot standen, Spielpraxis gab.

TV Jahn Delmenhorst bestreitet noch ein Vorbereitungsspiel

Der Tabellendritte der Regionalliga startet am Sonntag, 10. März (13 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg in den zweiten Teil der Saison 2018/2019. Zuvor wird das Jahn-Team am Sonntag, 14. Februar (12.15 Uhr) beim Landesligisten SV Brake noch einmal seine Form überprüfen.