Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Witterungsbedingte Spielausfälle, lange Verletztenlisten und weniger Ballkontakte als gewünscht: Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum, FC Hude, SV Baris Delmenhorst, VfL Wildeshausen und Tur Abdin Delmenhorst fiebern nach mühsamen Wochen dem Liga-Alltag entgegen.

Ihren Weg in die Herzen der Fußballer wird die Winter-Vorbereitung wohl niemals finden. Zu viele Strapazen bringt sie mit sich wie die Wasserstandsmeldungen der Bezirksligisten aus dem Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst aufzeigen. Das Ende der gut zwölfwöchigen Vorbereitungszeit ist in Sicht. Am Freitagabend findet im Friesland das erste Bezirksligaspiel in diesem Jahr statt. In gut einer Woche setzen die hiesigen Mannschaften zu ihren Saisonschlussspurt an.

1. Wildeshausen: 43:13 Tore, 41 Punkte

Die besten Karten auf der Zielgeraden hat der VfL Wildeshausen. Allerdings wäre Patrick Meyer, Co-Trainer des VfL Wildeshausen, in der heutigen Zeit gewissermaßen ein Vorreiter unter den Übungsleitern von Titelaspiranten, wenn er den Aufstieg als Saisonziel klar formulieren würde. „Der Verein hat zum Saisonstart das Ziel „oben mitspielen“ ausgegeben. Das werden wir wohl schaffen“, sagt er mit einem Schmunzeln. Gleichwohl lässt er durchblicken: „Wir wollen immer gewinnen. Vor uns liegt eine schwere Rückrunde.“ Vor den letzten 13 Spielen hat Wildeshausen nur einen Zähler Vorsprung auf den Verfolger TuS Obenstrohe.

Die allseitsbekannten Schwierigkeiten der Winter-Vorbereitung – Grippe-Ausfälle, kleinere Blessuren und alternative Trainingsgestaltung dank des Wetters – hat der VfL aus Meyers Sicht gut überstanden. Auch die bisherigen vier Testspiele hätten positive Eindrücke hinterlassen. Beim heutigen Probelauf beim SV GW Mühlen, 19.30 Uhr, werden noch nicht alle Spieler im Aufgebot stehen. Für das Spitzenspiel beim Dritten WSC Frisia Wilhelmshaven am Sonntag, 24. Februar, 11 Uhr, sind derzeit noch zwei Spieler fraglich. Meyer hofft auf schnelle Genesung.

4. FC Hude: 36:28 Tore, 29 Punkte

„Wir sind voll im Soll“, sagt ein zufriedener Huder Trainer Lars Möhlenbrock. Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte herrscht beim Aufsteiger nicht nur ob der guten Hinrunde gute Stimmung. Die positive Gemütslage beim TVH-Coach hängt zum Ende der Wintervorbereitung stark mit dem neuen Kunstrasen am Vielstedter Kirchweg zusammen. In den vergangenen Wochen ist der Platz ein großer Vorteil gewesen, der für Planungssicherheit bei Training und Testspielen gesorgt hat, erklärt Möhlenbrock.

Die neuen Trainingsbedingungen hätten sich positiv auf die fußballerische Entwicklung der Mannschaft ausgewirkt. Mit dem Trainingseifer ist der Trainer „richtig zufrieden“. Verbesserungsbedarf sieht er allerdings noch bei den zweiten Bällen nach Standardsituationen. Hier hatte Hude beim Test gegen den SV Atlas Schwächen offenbart. In puncto Match-Fitness befinde sich der FCH auf einem guten Stand für die restliche Saison. Die beginnt für Hude am Sonntag, 3. März, 15 Uhr, beim Vorletzten FC Rastede. „In der Tabelle stehen wir gut da. Wir wollen an die gute Hinrunde anknüpfen und uns fußballerisch weiterentwickeln“, benennt Möhlenbrock das Ziel für die Restsaison.

7. VfL Stenum: 32:29 Tore, 27 Punkte

In der Halle, im Fitnessstudio und bei gutem Wetter auch auf dem Fußballplatz: Flexibilität war in der Vorbereitungszeit beim VfL Stenum das Stichwort gewesen. Und dass nicht nur, weil Trainer Thomas Baake viele angeschlagene Spieler kompensieren musste. Auch weil einige Testspiele kurzfristig ausgefallen sind und einen Strich durch den Vorbereitungsplan des VfL gemacht haben. Zwei der vier Testspiele mussten verschoben werden, eines fiel komplett weg. Trotz aller Widrigkeiten: „Die Vorbereitung war insgesamt in Ordnung“, sagt Baake und zieht einen Schlussstrich.

Anzeige Anzeige

Für ihn und seine Mannschaft zählt nun die zweite Saisonhälfte. Am letzten Wochenende vor dem ersten Punktspiel im neuen Jahr steht eine Laufeinheit an. Durchschnaufen ist angesagt vor dem schweren Auftakt. Dem BW Bümmerstede, Anpfiff am Samstag, 23. Februar, 15 Uhr, attestiert Baake große Qualität. Nicht zuletzt wegen der landesligaerprobten Neuzugänge. „Wir fahren ohne Druck nach Bümmerstede“, sagt der VfL-Coach. Ziel für die letzten 13 Begegnungen ist es, auf einem einstelligen Tabellenplatz zu landen. Auch die Jugend solle weiter an den Herrenbereich herangeführt werden.

8. SV Baris Delmenhorst: 43:41 Tore, 27 Punkte

Tür an Tür mit den Fußballprofis des rumänischen Rekordmeisters Steaua Bukarest bereitet sich der SV Baris seit fünf Tagen vor. Strandläufe an der türkischen Riviera und zwei Trainingseinheiten füllen den sportlichen Tagesablauf. In zwei Tagen endet das Trainingslager in Antalya und die Zimmer-Nachbarschaft mit einem ehemaligen Champions-League-Teilnehmer ist passé.

Dann geht es von der türkischen Mittelmeerküste wieder in den Norden Europas, wo die Vorbereitung für den Bezirksligisten von der Lerchenstraße bislang weniger extravagant verlief. Kein einziges Testspiel hat der Tabellenachte in diesem Jahr bestritten. Seit dem Friedensturnier Mitte Januar hat Baris lediglich auf einem Nebenplatz und im Fitnessstudio trainiert. Immerhin: „Es waren gute Einheiten“, bilanzierte Trainer Önder Caki. Um in Form zu kommen hat Caki vor und nach dem Liga-Wiederstart am Sonntag, 24. Februar, 14 Uhr, jeweils ein Testspiel angesetzt. Die Generalprobe findet vier Tage vor dem Heidmühle-Spiel am Mittwoch, 20. Februar, 19.30 Uhr beim ATSV Sebaldsbrück statt. Eine „Sondervorstellung“ ist fünf Tage vor dem nächsten Punktspiel gegen die BTS Neustadt geplant.

10. SV Tur Abdin Delmenhorst: 42:30 Tore, 25 Punkte

Sein Restprogramm will der SV Tur Abdin wie K.o.-Spiele angehen. „Wir wollen von Spiel zu Spiel denken“, erklärt Edgar Kary, der Anfang des Jahres den Trainerposten von Christian Kaya übernommen hatte. Seine erste Vorbereitung als Trainer neigt sich für den ehemaligen Keeper dem Ende entgegen. „Die Vorbereitung lief sehr gut“, sagt Kary und lobt das Organisationstalent des sportlichen Leiters Isa Tezel. Der hat für regelmäßige Trainingszeiten auf dem Kunstrasenplatz der befreundeten BTS Neustadt gesorgt.

Tur Abdin greift, aufgrund einer Spielverlegung und einem freien Spieltag, erst am Sonntag, 3. März, 15 Uhr, beim TSV Abbehausen ins Ligageschehen ein. Bis dahin testet Abdin noch zwei mal (Sonntag, 12 Uhr, gegen den Harpstedter TB; Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr, beim SV Brake). Kary will weiter sein Spielsystem einspielen lassen. Insbesondere auf die Stabilität in der Defensive hat er sein Hauptaugenmerk gelegt. Der SV Tur Abdin soll die Spiele unter seinem Kommando strukturierter angehen. „Die Jungs sind clever und flexibel einsetzbar. Die Umstellung hat in den Testspielen gut geklappt“, lobt Kary. Sein Ziel ist es, das Potenzial des Kaders auszuschöpfen.