Lars Möhlenbrock, Trainer der Bezirksliga-Fußballer des FC Hude, freut sich auf ein interessantes Testspiel für seine Mannschaft. Sie empfängt an diesem Dienstag, 20 Uhr, den Oberligisten SV Atlas Delmenhorst auf dem Kunstrasenplatz am Vielstedter Kirchweg.

„Es ist gut, dass die Mannschaft nochmal über ihre Grenzen gehen kann“, sagt Möhlenbrock und erklärt, wie er und seine Spieler die Partie angehen: „Man muss natürlich den Klassenunterschied sehen, auch wenn es ein Testspiel ist. Wir werden trotzdem sicher ein bisschen was ausprobieren.“ Der FCH ist als Tabellenvierter in die Winterpause gegangen. Am Sonntag, 3. März, eröffnet er den zweiten Teil der Bezirksliga-Serie 2018/19 mit einem Gastspiel beim FC Rastede. Die Delmenhorster kämpfen bereits am Sonntag, 24. Februar (14 Uhr), wieder um Oberliga-Punkte. Dann sind sie beim Spitzenreiter Eintracht Northeim zu Gast.