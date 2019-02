Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt bewiesen in ihrem Heimspiel gegen den VfL Oldenburg III großen Kampfgeist. Trotzdem mussten sie sich mit 31:34 geschlagen geben.

Trotz einer engagierten Leistung mussten sich die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt gegen den VfL Oldenburg III mit 31:34 (14:13) geschlagen geben. Dabei kam das Team des Trainergespanns Maik Haverkamp/Michael Kolpack glänzend ins Spiel. Es setzte sich über 6:1 bis auf 9:4 ab (18.). In dieser Phase zeigte Torhüterin Rieke von Seggern ihr ganzes Können. Selbst zwei Hinausstellungen steckte der Tabellenzehnte Neerstedt weg.

Nach einer Auszeit des VfL III änderte sich das Bild jedoch zusehends, denn die Gäste kamen besser ins Spiel. Die Oldenburgerinnen kamen vor allem mit Einzelaktionen immer wieder zum Erfolg. So holte Oldenburg Tor um Tor auf. Angetrieben wurde das Team von Toni-Luisa Reinemann (zwölf Tore), die kaum zu bremsen war. Dem TVN gelang acht Minuten lang kein Treffer – Oldenburg ging erstmals in Führung (10:9, 26. Minute). Zur Pause lag Neerstedt aber wieder vorn (14:13).

TV Neerstedt kämpft bis zum Schlusspfiff

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es einen offenen Schlagabtausch. Nach dem 21:21 (41.) setzte sich der VfL III auf 24:21 ab. Der Gastgeber fightete energisch und kam auf 25:26 heran (49.). Auch als der Tabellensiebte mit 31:28 in Führung ging, gab sich die Neerstedter Sieben nicht geschlagen. Stefanie Hanuschek gelang in der 58. Minute das 31:32. Doch anschließend gelangen den Oldenburgerinnen zwei weitere Treffer. Der TV Neerstedt, der in diesem Jahr noch auf den ersten Erfolg wartet, stand am Ende erneut mit leeren Händen da.

Die beiden Trainer zeigten sich enttäuscht, doch gab die Leistung auch Anlass zur Zuversicht. „Jeder Fehler war gegen diese top ausgebildete Oldenburger Mannschaft zu viel, denn sie nutzte die Ballgewinne immer wieder zu schnellen und einfachen Toren“, sagten sie. „Unserer Abwehr fehlte gegen diese beweglichen Angreiferinnen etwas die Bindung, und so war die größere Cleverness ausschlaggebend.“ Neerstedt sei über weite Strecken ebenbürtig gewesen. Einige Kleinigkeiten hätten das Spiel entschieden.