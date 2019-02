Stenum. Der VfL Stenum richtet an diesem Sonntag in der Hallen Altengraben ein Turnier für F-Junioren-Fußballer aus.

An diesem Sonntag, 14 bis 19 Uhr, veranstaltet die 1. Fußball-F-Jugend des VfL Stenum in der Halle Altengraben den 1. SCC-Hallencup. Mannschaften, die oberen Spielklassen angehören, wirken mit. Neben dem Gastgeber (zwei Teams) nehmen GVO Oldenburg, TSV Ganderkesee, TV Jahn Delmenhorst, TuS Heidkrug, FC Hude und TuS Eversten an diesem Kräftevergleich teil.

Zunächst treten die Teilnehmer in zwei Vierergruppen gegeneinander an. Dann spielen die jeweils Erstplatzierten in einer Goldrunde die Plätze eins bis vier aus. Die hinteren Teams treffen in einer Silberrunde aufeinander. Gekürt wird bei diesem Turnier, bei dem der Spaß im Vordergrund stehen soll, neben dem besten Feldspieler und besten Torhüter auch ein Elfmeterkönig. Unterstützt wird dieses Nachwuchstreffen von der Container Carrier Spedition (Bremen). Die Cafeteria ist geöffnet.