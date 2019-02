Hude. Wegen einer Krankheitswelle fällt das Spiel der Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg gegen den ATSV Habenhausen aus.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg in ihrem am Sonntag geplanten Spiel gegen den vom Abstieg bedrohten ATSV Habenhausen ihren ersten Oberliga-Sieg im neuen Jahr einfahren. Doch daraus wird nichts, das Spiel wurde auf Antrag der HSG verlegt. Mehr als die halbe Mannschaft fällt krankheitsbedingt aus. Von Tag zu Tag wurde die Liste der verletzten und erkrankten Spielerinnen immer länger: Neben der bereits in den beiden vergangenen Spielen fehlenden Saskia Petersen hat es Frauke von Freeden am schlimmsten erwischt: Sie hat eine schmerzhafte Nierenbeckenentzündung. Eine grassierende Erkältungswelle lässt für die meisten Spielerinnen ebenfalls einen Einsatz nicht zu.

Nur noch fünf gesunde Feldspielerinnen

„Uns stehen gerade mal fünf gesunde Feldspielerinnen zur Verfügung. Darunter ist mit Lisa-Marie Hillmer eine Spielerin, die aufgrund einer gerade überwundenen Erkrankung erst seit vierzehn Tagen wieder spielen kann“, berichtet HSG Trainer Dean Schmidt. „Auch eine Verstärkung durch unsere zweite Mannschaft war nicht möglich, da die zur selben Zeit wie wir einen Spieltermin haben“, so Schmidt. Mit den Verantwortlichen des ATSV Habenhausen konnte deshalb sehr schnell eine Einigung über die Verlegung vereinbart werden. Die erforderliche Zustimmung durch den Spielleiter der Oberliga Nordsee war dann nur noch Formsache. Ein neuer Termin steht allerdings noch nicht fest.