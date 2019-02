Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst treten an diesem Samstag auswärts an: Ab 19.30 Uhr sind sie beim SV Beckdorf gefordert.

„Wir wollen etwas mitnehmen.“ Nach dem 30:30 bei der SG HC Bremen/Hastedt (nach einer 7:0-Führung) und der 22:27-Heimniederlage gegen den ATSV Habenhausen, bei der seine Mannschaften viele gute Gelegenheiten nicht zu nutzen vermochte, plant Jörg Rademacher, Cheftrainer der Handballer der HSG Delmenhorst, ein Erfolgserlebnis beim SV Beckdorf fest ein. Das Spiel des Sechsten der Oberliga beim Zwölften der Tabelle beginnt an diesem Samstag um 19.30 Uhr.

Die Begegnung mit dem Tabellendritten Habenhausen haben sie bei der HSG aufgearbeitet. „Bei der Analyse muss man die Spieler mit ins Boot nehmen“, sagt Rademacher. „Sie sind einsichtig und wissen, dass sie die vielen Chancen besser hätte nutzen müssen.“ Eingedenk des 30:30 in Bremen („Dort haben wir uns dumm angestellt“) fordert der Coach: „Wir müssen auswärts kaltschnäuziger auftreten.“

Gastgeber der HSG Delmenhorst zuletzt in guter Form

Bei Beckdorf standen nach zwölf Partien lediglich vier Punkte auf dem Konto. In den letzten drei Treffen erreichte das Kellerdkind, das sich auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz verbessert hat, 5:1 Zähler. In eigener Halle hieß es 32:29 gegen SG Achim Baden und 34:34 gegen HSG Barnstorf/Diepholz. Zuletzt freute sich der SVB über ein 19:17 beim TSV Bremervörde.

Rademacher ist es natürlich nicht verborgen geblieben, dass sich der Gegner der Delmenhorster im Aufwind befindet. „Die Beckdorfer wissen, dass sie im Kampf gegen den Abstieg Punkte holen müssen. Sie haben nichts zu verschenken. Es wird hart zur Sache gehen. Nach den letzten drei Spielen herrscht in Beckdorf große Euphorie“, erklärt er.

Die Mini-Erfolgserie der Hausherren ist eng mit einem Namen verbunden: Jonas Kaucikas. Unter der Regie des 64-Jährigen, der Steffen Aevermann abgelöst hatte, holte Beckdorf jene 5:1 Punkte, die den Verbleib in der Oberliga wieder realistisch erscheinen lassen. Interessant ist, dass Beckdorf den Vertrag von Kaucikas, der den Verein in die dritte Liga geführt hatte, 2007 nicht verlängerte. Der Litauer zeigte sich seinerzeit sehr enttäuscht. Jetzt ist er, der das Geschehen an der Seitenlinie voller Leidenschaft verfolgt, wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.

Delmenhorst hat das Hinspiel verloren

„Die erste Sieben des Gegners hat Qualität und der Rückraum ist gut besetzt“, informiert Rademacher, dessen Mannschaft im Hinspiel ein 25:29 kassierte. Am 15. September gelang es der HSG nicht, den gegnerischen Rückraumlinken und den Kreisläufer in den Griff zu bekommen. Schnee von gestern. Längst präsentieren die Delmenhorster ein anderes Gesicht. „Wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken besinnen“, unterstreicht Rademacher. „Wir müssen in den entscheidenden Phasen präsent sein.“ Niclas Schanthöfer, Thies Kohrt, Jonas Meissner und Ole Goyert stehen dem Trainer beim SV Beckdorf nicht zur Verfügung.