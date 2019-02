Neerstedt. Für die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt wird das Spiel gegen den VfL Oldenburg III eine knifflige Aufgabe. Die Aufstellung der Gäste befindet sich im stetigen Wandel.

Wen die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt am Samstag, 17.15 Uhr, erwarten, ist bekannt. Was sie erwartet ist nur zu erahnen. Denn mit dem VfL Oldenburg III macht sich die Wundertüte der Oberliga auf den Weg nach Neerstedt. In fast jedem Spiel treten die Gäste mit einer anderen Aufstellung auf und stellen die gegnerische Deckung immer wieder vor neue Aufgaben.

TVN wittert Chance

Für Maik Haverkamp, der zusammen mit Michael Kolpack die Neerstedterinnen trainiert, sind die Gäste in der Favoritenrolle: „Die jungen Oldenburgerinnen sind sehr gut ausgebildet und können über sechzig Minuten ein hohes Tempo gehen.“ Allerdings wittert der TVN-Coach eine Chance: „Der VfL ist gerade in Auswärtsspielen verwundbar, auch wenn er zuletzt bei der HSG Hude-Falkenburg für mich etwas überraschend beide Punkte mitnehmen konnte.“

Doch für den ersten Heimsieg seit elf Wochen wird eine Leistungssteigerung dringend nötig sein. Bei der 26:32-Niederlage beim TV Oyten II leistete sich die TVN-Truppe viele Fehler in der Offensive. „Wenn wir es schaffen, unsere Fehler im Spielaufbau zu minimieren und unsere Chancen konsequent und sicher zu nutzen, sind wir mit den Gästen auf Augenhöhe“, glaubt Haverkamp.

Abstiegsränge noch nicht bedrohlich nahe

Nach zwei Niederlagen in Folge ist für den Liga-Zehnten (11:21 Punkte) die Abstiegszone zwar mit vier Punkten Vorsprung noch nicht bedrohlich nahe, aber auch nicht in sicherer Ferne. Ein Punktgewinn gegen den personell variablen Tabellenachten würde den Abstand auf den Tabellenkeller wieder etwas ausbauen. Für das Spiel vor heimischer Kulisse steht dem TVN-Trainergespann der komplette Kader zur Verfügung.