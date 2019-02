Delmenhorst. Am Wochenende beginnt für die Tischtennis-Seniorenmannschaft des TTSC 09 Delmenhorst ihre zweite Spielzeit in der Ü40-Niedersachsenliga. Die Runde im Jahr 2019 beginnt für sie am Samstag, ab 12 Uhr, mit einem Drei-Partien-Blockspieltag in Hagenburg. Nach Platz drei bei ihrem Debüt im Vorjahr wollen die hiesigen Oldies dieses Mal gerne höher hinaus.

Die Tischtennis-VIPs sind in diesem Jahr nicht dabei – und man kann darüber diskutieren, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. 2018 war der Oldenburger TB mit den diversen Ex-Nationalspielern noch der Star in der Niedersachsenliga der Senioren gewesen, das aus allen Himmelsrichtungen zusammengeholte Ü40-Allstar-Team gewann alle Spiele und wurde im Finale gegen Borussia Dortmund auch ganz locker Deutscher Meister. Auch der TTSC 09 Delmenhorst gehörte damals zu den Geschlagenen.

Delmenhorstern bietet sich historische Chance

In der am Samstag in Hagenburg startenden neuen Saison sind die Oldenburger aber nicht dabei, was zwar den Promi-Faktor verringert, den Delmenhorstern aber womöglich eine historische Chance bietet: Die Oldie-Truppe gilt als Geheimfavorit auf die Niedersachsenmeisterschaft und damit als Anwärter auf ein DM-Ticket. „Platz eins ist zweifellos ein sehr mutiges Ziel. Doch wir wollen alles daran setzen, um ganz vorne mitzuspielen“, sagt Mannschaftsführer Stephan Thies. Spaß werden die Veteranen-Treffen in jedem Fall machen: „Wir haben eine Bombentruppe mit toller Kameradschaft beisammen. Warten wir einmal ab, wie wir uns schlagen werden.“

Das TTSC-Team besteht so ziemlich aus allem, was sich im Delmenhorster Tischtennis einen Namen gemacht hat. Marc Engels vom Verbandsligisten TV Hude ist einer der Frontmänner, dazu kommt der ebenfalls in Hude spielende Klaus Krabbe. Kapitän Thies, Marco Stüber, Viktor Mittelstädt, Guido Grützmacher, Kai Beecken und Frank Schröder komplettieren den Kader, der dieses Mal breiter ist – aus gutem Grund. Am Auftakt-Spieltag in Hagenburg muss der TTSC gleich dreimal innerhalb von vier Stunden an die Tische – um 12 Uhr gegen Gastgeber und Vorjahres-Vizemeister TSV Hagenburg, um 14 Uhr gegen den RSV Hannover und um 16 Uhr gegen den MTV Lichtenberg. „Man kann wirklich sagen: Die dicken Brocken bekommen wir gleich am Anfang vorgesetzt. Danach wissen wir bereits, wo der Hase hinläuft“, meint Thies: „Besonders der TSV Hagenburg und MTV Lichtenberg haben eine ganze Reihe von starken Spielern im Kader. Es wird letztendlich darauf ankommen, ob bei unseren Gegnern alle zum Einsatz kommen. Wenn nicht, haben wir eine gute Chance.“

Veteranen auf Klassenfahrt

Acht Teams bilden insgesamt die Niedersachsenliga, im Vorjahr waren es sechs gewesen. Der TTSC wurde damals Dritter nach einer Saison, die alle begeistert hat. Die neue Seniorenliga wurde hervorragend angenommen. Erneut spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere, neben den Auftaktgegnern trifft der TTSC noch auf den MTV Bücken (17. Februar in Bücken), den TTS Borsum um den aktuellen Drittliga-Spitzenspieler Patrick Decker, den Badenstedter SC und den SV Broitzem (alle am 27. April in Borsum). Die Klassenfahrt nach Hagenburg absolviert das komplette Delmenhorster Aufgebot, der verletzte Marc Engels kann aber nicht spielen. In jedem Fall wird die Stimmung aber mit Anfeuerung von Außen bestens sein.

Für die Delmenhorster soll dieser Anlauf auf die Meisterschaft so oder so nicht der letzte bleiben. Der TTSC will seine Senioren-Stadtauswahl auch in den kommenden Jahren wieder ins Rennen schicken – zu viel Spaß machen die Niedersachsenliga-Auftritte im Kreis der alten Kollegen. Zukünftig sollen dann noch weitere ehemalige Delmenhorster Topspieler die Mannschaft verstärken; Thies verrät, dass man bereits einige Kandidaten im Hinterkopf hat. Falls der Sprung zur Deutschen Meisterschaft 2019 nicht gelingt, kann man es also 2020 gleich noch einmal versuchen.