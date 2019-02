Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die Fußballer im Kreis Oldenbur-Land/Delmenhorst haben ihre nächsten Aufgaben im Blick. Für einige von ihnen geht es in der Halle um Titel – Die Randnotizen aus der Delmenhorster Fußballszene.

C-Mädchen des TSV Ganderkesee scheiden aus. Die C-Juniorinnen des TSV Ganderkesee, Zweiter der Bezirksliga, haben sich bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft nach der Gruppenphase verabschiedet. Während der Endrunde in der Lohner Mehrzweckhalle spielten sie gegen BV Cloppenburg (0:2), BW Lohne (1:1) und TuS Büppel (0:1). Als Gruppenletzter schied Ganderkesee aus. Im Endspiel behauptete sich der SV Meppen mit 3:0 gegen Büppel.

Wildeshauser Mitbewerber. Beim letzten Qualifikationsturnier des EWE-Wintercups in Hollenstedt besiegten die E-Junioren des TuS Fleestedt den SV RW Scheeßel im Endspiel mit 2:0. Neben den Finalisten qualifizierte sich die JSG Geest für die Endrunde, die am Sonntag, 24. Februar, in der Oldenburger EWE-Arena stattfindet. Zu den Teilnehmern gehört auch der VfL Wildeshausen, Sieger beim Qualifikationsturnier in Beverstedt (wir berichteten).

Ostercappeln erster Heidkrug-Gegner. Die Futsal-Bezirksmeisterschaft der B-Jugendlichen gelangt am Samstag, 11 Uhr, in der Halle Lutten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ zur Austragung. Der TuS Heidkrug trifft im ersten Spiel auf die JSG Ostercappeln/Schwagstorf/Venne. Weitere Gegner sind JSG Hellern/Hasbergen/OTB, JSG Großefehn, GVO Oldenburg und der TuS Lutten.

Lohne gewinnt Turnier des VfL Wittekind. Mit einem 3:0-Finalsieg von BW Lohne gegen ATS Buntentor endete der 1. „Ratskeller-Cup“, zu dem die Frauen des VfL Wildeshausen eingeladen hatten. Platz drei sicherte sich die SG am Meer (2:1 n. E. gegen BV Garrel). Die beiden Mannschaften des VfL Wildeshausen verpassten den Einzug ins Halbfinale.

A-Junioren treffen sich in Lutten. Die Futsal-Bezirksmeisterschaft der A-Jugend steht am Samstag, 16. Februar, in der Halle Lutten auf dem Terminkalender. JFV Leer, TuS Lutten und JSG Friedrichsfehn/Petersfehn haben sich bereits für dieses Turnier qualifiziert. Der hiesige Teilnehmer wird am Wochenende in der Halle des Gymnasiums Wildeshausen ermittelt.

VGH-Girls-Cup in Huntlosen. Die Anlage des FC Huntlosen bildet am Samstag, 18. Mai, 10 Uhr, den Schauplatz der Vorrunde des VGH-Girls-Cups. Es handelt sich um ein Sichtungsturnier für E- und D-Juniorinnenteams mit Spielerinnen der Jahrgänge 2006 bis 2009.

SV Atlas startet in Northeim. Der SV Atlas, Vierter der Oberliga, startet am Sonntag, 24. Februar, 14 Uhr, beim führenden FC Eintracht Northeim in den zweiten Teil der Saison. Das erste Heimspiel bestreiten die Delmenhorster am Sonntag, 3. März, 14 Uhr, gegen den VfL Oythe.

Auftaktspiel mit VfL Stenum. Stenums C-Junioren beteiligen sich an der Futsal-Bezirksmeisterschaft, die am Sonntag, 11 Uhr, in Lutten stattfindet („jeder gegen jeden“). Stenum und die JSG Friesische Wehde stehen sich im Eröffnungsspiel gegenüber. Ferner tritt der VfL gegen BSV Kickers Emden, SV Falke Steinfeld und BW Schinkel an.

Derby im Bezirkspokal. Im Viertelfinale des Bezirkspokals kommt es bei den B-Junioren am Samstag, 23. März, 16 Uhr, zu einem Nachbarschaftsderby. Teilnehmer sind VfL Wildeshausen und TuS Heidkrug. Die weiteren Partien: JSG Twist – SC Spelle-Venhaus (23. März, 13 Uhr), VfL Oldenburg – BSV Kickers Emden und JSG Essen/Bevern/Bunnen – VfR Voxtrup (beide 23. März, 16 Uhr).

Und zu guter Letzt. In der Torjägerinnenliste der1. Kreisklasse (Mitte) belegt die zwölf Mal erfolgreiche Lara-Sophia Neumann, Spielerin des TSV Ganderkesee, gemeinsam mit Jule Dücker (SC Winkum) den zweiten Platz. Es führt Melanie Meyer (TuS Lutten II) mit 16 Treffern.