Delmenhorst. Der Delmenhorster Turnverein richtet am Samstag, 16. Februar, die Niedersächsische Landesmeisterschaft aus. Für die Sportler geht es um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Wer zur Deutschen Karatemeisterschaft will, muss am Samstag, 16. Februar, in Delmenhorst die Weichen dafür stellen. Dann richtet die Karateabteilung des Delmenhorster Turnvereins (DTV) für den Verband Niedersachsen die Landesmeisterschaft aus. Die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr in der Sporthalle Am Stadtbad. „Wir haben uns schon 2017 für diese Veranstaltung beworben und freuen uns, dass wir nun Ausrichter sein dürfen“, sagt DTV-Abteilungsleiter Rolf Haferkorn.

Über Delmenhorst nach Chemnitz

In Delmenhorst werden nicht nur die landesbesten Karateka der Wettkampfklassen Jugend (U16), Junioren (U18), der Leistungs-sowie der Masterklasse gesucht. Es werden außerdem die begehrten Tickets für die Deutsche Meisterschaft gelöst, die am ersten Aprilwochenende in Chemnitz stattfindet. Aus der Jugend, der Juniorenklasse, der U21 und der Leistungsklasse fahren je die drei besten Karateka zu dem Wettkampf auf Bundesebene.

Heimspiel für acht DTV-Karateka

Aus dem Delmenhorster TV starten acht Sportler: Jan Wieck, Lukas Aygün (beide Junioren U18), Katharina Schmidt, Peter Koehler-Feyrer (beide Leistungsklasse Ü18 und Masterklasse Ü30), Monika Cordes, Sandra Wieck, Martina Schumacher (Masterklasse Ü45; alle in der Disziplin Kata-Einzel) und Rene Frerichs (Masterklasse Ü45 im Kumite-Einzel +80kg).