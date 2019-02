Delmenhorst. Die Männer siegen, die Frauen spielen um die Vizemeisterschaft: Der Hockey-Club Delmenhorst macht zum Ende der Hallensaison Spaß.

Bei ihren letzten Auftritten haben sich die Teams des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD), die Verbandsligen angehören, auf Erfolgskurs befunden. Die Herren des Vereins trotzten dem Tabellenzweiten Bremer HC II ein 5:5 (4:2) ab. Mit nunmehr zehn Punkten, die sie in neun Treffen gesammelt haben, belegen die Delmenhorster im sechs Mannschaften umfassenden Feld die vierte Position. Das letzte Spiel der Hallenrunde 2018/19 absolvieren die Herren am Sonntag, 13 Uhr, in derWillmshalle gegen den noch sieglosen Hanseatischen HC, der mit zwei Zählern die „rote Laterne“ trägt. Der Titel ist dem Club zur Vahr II nicht mehr zu nehmen. Er liegt nach acht Spielen mit 24 Punkten und 115:30 Toren an der Spitze.

Die Damen des HCD setzten sich gegen den Club zur Vahr III mit 6:1 (3:0) durch. Nach sieben von acht Spielen belegen die Delmenhorsterinnen mit 13 Punkten hinter Meister HC Horn, der in sechs Begegnungen 18 Zähler erreicht hat, den zweiten Rang. Zum letzten Spiel erwarten die Damen am Sonntag in der Willmshalle den Bremer HC. Die Gäste können dem HCD die Vizemeisterschaft noch streitig machen. Das Spiel beginnt um 11 Uhr.