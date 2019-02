Delmenhorst. Der Delmenhorster Mittelgewichtler Ammar Sadat scheitert bei der Weser-Ems-Meisterschaft, zwei weitere heiße Eisen hat Jahn aber noch im Feuer.

Zwei Chancen haben die Boxer des TV Jahn Delmenhorst noch auf einen Titel bei der Weser-Ems-Meisterschaft. Am 9. Februar steigen in der Sporthalle im Schulzentrum Leharstraße in Cloppenburg ab 18 Uhr Ceyhun Cengiz und Yunus Cepne in den Ring. Jugend-Schwergewichtler Cengiz boxt gegen Oktan Hüsegrim und Cepne trifft im Männer-Schwergewicht auf Lokalmatador Subhamullah Mokless vom BKC Cloppenburg. Ein Jahn-Boxer ist bereits ausgeschieden. Ammar Sadat verlor in Papenburg im Männer-Mittelgewicht gegen Jonas König vom VFB Oldenburg. In einem ausgeglichenen Kampf wurde Sadat am Ende immer stärker, verpasste es aber, konsequent nachzusetzen, um den Punkterückstand der ersten Runde aufzuholen. Am Ende wurde König mit 3:2 Richterstimmen zum knappen Sieger erklärt und zog in die nächste Runde ein.