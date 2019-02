Delmenhorst/Wildeshausen. David Lohmann, Torwart des SV Atlas Delmenhorst, hat, zwölf Tage nachdem er seinen Abschied vom Fußball-Oberligisten zum Saisonende bekannt gab, einen neuen Verein gefunden. Er wird von der Saison 2019/2020 an für den VfL Wildeshausen, derzeit Tabellenführer der Bezirksliga, auflaufen.

David Lohmann hängt Fußballschuhe und Torwarthandschuhe nicht an den Nagel. Der 30-Jährige hatte vor zwölf Tagen erklärt, dass er den Oberligisten SV Atlas Delmenhorst nach Ende der Saison 2018/19 aus beruflichen und privaten Gründen verlassen wird, um eine neue Herausforderung zu suchen oder gar ganz aufzuhören. Seit Montag steht fest: Er hat sich für die erste Alternative entschieden. Von der Saison 2019/20 an läuft Lohmann für den Bezirksligisten VfL Wildeshausen auf.

VfL Wildeshausen war auf Torwartsuche

„Das wird so sein“, bestätigte VfL-Trainer Marcel Bragula, der mit seiner Mannschaft die Bezirksliga-Tabelle anführt, am Montag: „David hat sich für uns entschieden, obwohl er viele andere Angebote hatte.“ Bragula war, als Lohmann seine Entscheidung bekannt gab, gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen des Vereins auf Torwartsuche. Stammkeeper Sebastian Pundsack „hat uns vor der Winterpause mitgeteilt, dass er nach der laufenden Saison deutlich kürzertreten wird“. Der 32-Jährige werde seinen Pass zwar beim VfL lassen, er stünde aber noch als Aushilfe zur Verfügung, erklärte Bragula. „Er hat uns das erfreulicherweise früh genug mitgeteilt, sodass wir Zeit hatten, uns Gedanken zu machen.“ Der Name David Lohmann sei damals allerdings noch nicht gefallen. Er habe eher an Lauren Riedel gedacht, erzählte Bragula. Der junge Torwart hatte den VfL 2017 verlassen, weil er ein duales Studium in Hamburg begann. „Das wird aber frühestens 2021 abgeschlossen sein.“ Zwischenzeitlich wurde die Situation für den VfL dann sogar noch schwieriger, weil Patrick Hagen, Torhüter des VfL Wildeshausen II (Spitzenreiter der 1. Kreisklasse) den Verein berufsbedingt ebenfalls verlassen wird. „Damit hatten wir für die beiden Mannschaften nur noch zwei Torwarte – wir brauchen aber vier“, erklärte Bragula: Das sind Felix Dittrich in der Ersten und Maik Backhaus in der Zweiten.

Wenig später erfuhr Bragula von den Plänen des Atlas-Torwarts. „Ich habe dann zuerst Verbindung zu Bastian Fuhrken aufgenommen. Ich finde, dass sich das so gehört“, berichtete Bragula. Nach dem positiven Gespräch mit dem Leiter Leistungsfußball des SVA suchte der VfL-Coach den Kontakt mit Lohmann. „Wir hatten zwei, drei gute Gespräche. Danach hat er zugesagt“, erzählte Bragula: „Darüber freue ich mich sehr.“

Der VfL verliere in Pundsack einen herausragenden Torwart und einen starken Charakter, sagte Bragula seinen scheidenden Mannschaftskapitän. „Unser Ziel war es, die Qualität zu ersetzen und einen Spieler zu finden, der charakterlich zu uns passt.“ Das sei mit Lohmann gelungen, „da bin ich mir sicher“. Bragula kennt den Delmenhorster bereits seit zehn Jahren: „Wir haben auch außerhalb des Platzes ein sehr gutes Verhältnis.“

Der VfL-Trainer sagte am Montag auch, dass er Lohmann in den Gesprächen erklärt habe, dass es einen Zweikampf mit Dittrich um den Stammplatz geben werde. „Felix hat bei uns in den vergangenen eineinhalb Jahren vielleicht den größten Sprung gemacht“, lobte Bragula und schickte ein Kompliment an Torwarttrainer Eike Bothe hinterher: „Das ist sein Verdienst.“

David Lohmann freut sich auf neue Herausforderung

„Ich will mich beim VfL beweisen und mich einbringen“, sagte Lohmann: „Ich habe kein Freilos eingefordert.“ Er habe schnell gemerkt, dass er schon gerne weiterspielen wolle. „Beim VfL sind Trainings- und Spielaufwand und Beruf und Familie für mich gut zu vereinbaren“, erklärte er. Zudem werde sein zweites wichtiges Anforderungsprofil erfüllt: „Wenn ich weitermache, wollte ich eine neue Herausforderung annehmen, aber in einer Truppe, in der es mir auch Spaß macht.“ Das werde in Wildeshausen so sein, da er außer Bragula viele der Spieler schon länger kennt: „Wir verstehen uns gut.“