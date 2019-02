Delmenhorst. Formtest bei einem Regionalligisten: Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst treten an diesem Sonntag beim VfL Oldenburg an.

Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst treten an diesem Sonntag zu einem Testspiel beim VfL Oldenburg an – gegen einen höherklassigen Gegner spielen sie in der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2018/19 nicht: Die Gastgeber kämpfen in der Regionalliga um Punkte. Die Partie beginnt um 14 Uhr im Hans-Prull-Stadion an der Alexanderstraße.

Die Oldenburger Mannschaft, mit dem inzwischen nach Delmenhorst gewechselten Marvin Osei, war in der Spielzeit 2017/18 Vizemeister der Oberliga Nord geworden, auch dank eines 2:1- und eines 4:2-Erfolgs über den SV Atlas. In der Aufstiegsrunde sicherte sich der VfL dann souverän den Aufstieg in die Regionalliga. Dort belegt er den 18. Tabellenplatz.

Der SV Atlas wird bis zum Punktspielstart bei Eintracht Northeim am Sonntag, 24. Februar (14 Uhr), noch zwei weitere Vorbereitungsspiele austragen. Am Sonntag, 10. Februar, gastiert er beim FC Oberneuland (Bremen-Liga). Genau eine Woche später tritt das Atlas-Team dann bei seinem Ligarivalen FC Hagen/Uthlede an.