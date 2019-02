Delmenhorst/Landkreis. Die Auslosung für den Tischtennis-Bezirkspokal 2019 ist erfolgt. In der Herren-B-Klasse trifft der TV Hude III zunächst auf BW Lohne.

Die Partien in den ersten Runden des Tischtennis-Bezirkspokals 2019 stehen fest. In den A-Klassen ist weder bei den Männern noch bei den Frauen ein Team aus Hude, Delmenhorst oder der Gemeinde Ganderkesee am Start. In der B-Klasse wird BW Lohne die erste Hürde für den TV Hude III auf dem Weg zur Endrunde der besten Vier (7. April 2019 in Molbergen) sein. Bei den Damen trifft der Kreispokalsieger TV Jahn Delmenhorst daheim auf SuS Rechtsupweg.

Die meisten der hiesigen Teams überspringen die erste K.o.-Runde und steigen direkt im Achtelfinale ein. Als Bezirksoberligist reisen die Huder mit der Favoritenrolle im Gepäck nach Lohne. Aber ein Spaziergang wird dieses Duell nicht. Die Blau-Weißen sind immerhin Tabellenführer der Bezirksliga Ost.

In der Damen-B-Klasse freut sich der TV Jahn über das Heimrecht gegen Rechtsupweg. Dadurch steigt für die Delmenhorsterinnen die Chance auf den Einzug in das Viertelfinale. Die Gäste sind wie sie in der Bezirksoberliga ansässig. Allerdings in der Nordstaffel, während die TVJ-Riege im Süden aufschlägt. In der Jungen-Klasse waren der VfL Stenum und TuS Hasbergen vom Losglück begünstigt. Die Achtelfinalpartien gegen den TV Dinklage beziehungsweise BW Hollage steigen an den eigenen Tischen.