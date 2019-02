Delmenhorst. Anna Mirbach, Leistungsträgerin des Fußball-Regionalligisten TV Jahn Delmenhorst, muss nach einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule lange pausieren. Die 30-Jährige hofft, dass sie am 10. März, wenn die Saison 2018/19 mit dem Spiel gegen Henstedt-Ulzburg fortgesetzt wird, wieder dabei ist.

Die Rolle der Zuschauerin ist ihre Sache nicht. Wer Anna Mirbach bei einem Punktspiel im Stadion oder – wie vor einigen Tagen – bei der Futsal-Kreismeisterschaft beobachtet, stellt schnell fest, dass die Fußballerin aus Leidenschaft die Rückkehr in das Regionalliga-Team des TV Jahn kaum erwarten kann. Ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hat aus ihr eine Zuschauerin wider Willen gemacht, eine, die ruhig wirkt, ihre innere Unruhe aber nicht so ganz zu verbergen vermag.

Am Rande der Titelkämpfe in der Stadionhalle, die ihre Mannschaft erwartungsgemäß als Sieger beendete, spricht Mirbach über ihre Leidenszeit und die Zukunft. Um das Fazit vorwegzunehmen: Das Comeback hat sie fest im Visier.

Leidensweg beginnt am 2. September

Mirbach gehört seit vielen Jahren zu den Leistungsträgerinnen des TVJ. Nach ihrem Abstecher zum (damaligen Zweitligisten) SV Werder Bremen geht sie im Sommer 2014 zu Jahn zurück. Ein Jahr später kehrt sie mit der Mannschaft, die zwei Jahre lang in der Oberliga antrat, als Meister in die Regionalliga zurück. Hier folgen die Positionen fünf und zwei und der mit der Vizemeisterschaft verbundene Sprung in die 2. Bundesliga. Das „Abenteuer 2. Liga“ beendet Jahn als Zehnter. Mirbach erzielt sieben Treffer, wirkt in 20 der 22 Spiele mit.

Aktuell stehen bei ihr zwei Regionalliga-Partien zu Buche. Am ersten Spieltag, beim 3:4 gegen Holstein Kiel, ist sie von der ersten bis zur letzten Minute dabei. Am zweiten Spieltag, beim 3:3 gegen die TSG 07 Burg Gretesch, wechselt Cheftrainer Claus-Dieter Meier seine Stammkraft in der 89. Minute aus. An jenem 2. September beginnt der Leidensweg der Anna Mirbach.

Zehn Prozent aller Bandscheibenvorfälle betreffen den Bereich der Halswirbelsäule. Belastungen, ungünstige Bewegungen oder Verletzungen, auch ausgelöst durch einen Sportunfall, sind die häufigsten Ursachen. Folge: Schmerzen im Nacken-Schulterbereich.

Anna Mirbach trainiert wieder mit dem Jahn-Team

Fast fünf Monate nach ihrem letzten Spiel sagt Mirbach: „Mir geht’s gut“. Sie schickt diesen Worten ein Lächeln hinterher. „Ich kann wieder Sport machen und in vier Wochen auch wieder Kontaktsport“, ergänzt sie. Nach dem individuellen Training stehen wieder Übungen mit der Mannschaft auf dem Plan „(„Bei Kontakten lasse ich aber noch Vorsicht walten“). Kein Wunder, denn schließlich ist alles Kopfsache. Und schließlich wurde ihr ein Implantat eingesetzt.

Anzeige Anzeige

„Der Heilungsprozess“, betont die 30-Jährige, „verläuft nach Plan.“ Operation im Oktober, zwei Wochen Reha. „Man denkt in dieser Zeit zuerst an die Gesundheit, dann an den Fußball. Das ist schon gruselig“, sagt sie und wirkt nachdenklich. Dann hellt sich ihre Miene wieder auf: „Meine Freunde, das Umfeld haben mich gut unterstützt.“

Diese Unterstützung wird sie auch in nächster Zeit noch benötigen, denn ihr Weg wird kein leichter sein. Immerhin ist die Zeit auf Mirbachs Seite: Das nächste Spiel findet erst am Sonntag, 10. März, statt. Ab 13 Uhr tritt der Tabellendritte Jahn (18 Punkte) gegen Spitzenreiter SV Henstedt-Ulzburg (28) an. Zwischen diesen beiden Teams liegt der SV Werder Bremen II (25). Die Frage, ob ihre Mannschaft, die seit fünf Spielen ungeschlagen ist und sich vom elften und vorletzten auf den dritten Rang verbesserte, noch ganz oben angreifen kann, mag sie nicht so recht zu beantworten. Sie sagt: „Ziel ist es, Werders Zweite einzuholen.“

In der Vorbereitungsphase, die offiziell am Dienstag begann, geht es darum, wie der den Rhythmus und die gute Form der letzten Spiele zu finden. Neben den Aktiven, die während dieser Saison bereits im Kader standen, bewerben sich auch die Neuzugänge Pia Siegel, die vom Zweitligisten BV Cloppenburg kommt, und Malin Knodel (kehrt nach sechsmonatiger Abwesenheit zurück) um einen Stammplatz. Meier traut ihnen einiges zu. Über eine andere Spielerin sagt der Trainer: „Wir müssen sie nach der langen Verletzungspause behutsam wieder aufbauen.“ Die Rede ist von Anna Mirbach, die angesichts der langen Pause quasi auch den Status eines Neuzugangs besitzt.