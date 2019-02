Delmenhorst. Mit einem selbst ausgedachten Programm hat die Showturngruppe des TV Deichhorst ihr Können präsentiert. Der sportliche Rahmen übertraf die Erwartungen der Verantwortlichen.

Großer Applaus belohnte die zweieinhalbstündige Veranstaltung der Showturngruppe des TV Deichhorst in der Halle an der Kantstraße, bei der die TVD-Aktiven von 15 Turnerinnen des Delmenhorster TB unterstützt wurden. „Überglücklich“ seien alle nach den 18 Showteilen gewesen, berichtete TVD-Trainerin Corinna Hutfilter, die auch selbst mitwirkte.

Lichtershow und Paarakrobatik vor „rappelvoller Halle“

200 bis 250 Zuschauer hätten das selbst ausgedachte und mit viel Engagement eingeübte Programm verfolgt. Das sei eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, erklärte Hutfilter: „Die Halle war rappelvoll.“

Die Turnierinnen und Turner verknüpften Turn- und Akrobatikelemente, sie präsentierten unter anderem eine Lichtershow, Paarakrobatik, einen Auftritt auf einem Airtrack, in dem die Aktiven beider Vereine die Zuschauer mit Salti und Flickflacks begeisterten, und mehrere Gruppenchoreografien.

Postive Resonanz von den Rängen

Die DTB-Turnierinnen unter der Leitung von Beate Rosen, die normalerweise nur in Wettkämpfen antreten, zeigten zudem eine Schwarzlicht-Show. Sie trainieren derzeit mit der TVD-Gruppe an der Kantstraße, da „ihre“ Halle in Annenheide saniert wird. Die Resonanz der Zuschauer sei sehr positiv gewesen, freute sich Hutfilter. Und auch die Turner waren zufrieden: „Die Erwartungen von der zurückliegenden Show wurden übertroffen.“