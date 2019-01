Aikido-Gruppe des JC Bushido sucht Mitglieder

Aikido sei für Personen ab 16 Jahre geeignet, „die eine Sportart ausüben möchten, in der es ruhig und besonnen zugeht“, erklärte Heiko Fritsch, Vorsitzender des JC Bushido Delmenhorst. Im Vordergrund stünden runde, ruhige Bewegungen und nicht Kraft, Ausdauer und Kondition. In der Aikido-Gruppe sucht noch weitere Mitglieder. Sie trainiert montags und freitags in der Halle der Parkschule.