Harpstedt und Klein Henstedt feierten Siege. Symbolfoto: Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. In der Tischtennis-Bezirksliga der Damen hat die TTG DHI Harpstedt ihre Negativserie von vier Niederlagen in Folge beendet. Der Tabellensechste gewann gegen TV Jahn Delmenhorst II mit 8:5. Eine Portion Glück hatte der TTV Klein-Henstedt bei seinem knappen 8:6-Auswärtssieg in Hoykenkamp.