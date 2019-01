Badminton-Landesliga

VfL Stade – Delmenhorster FC 3:5.2. HD: Bergmann/Zelvakov – Wachholz/Wepner 21:18, 15:21, 11:21; DD: Stobbe/Niehus – Cernohous/Eilers 17:21, 8:21; 1. HD: Kruse/Packroß – Hahn/Brandt 19:21, 15:21; DE: Niehus – Cernohous 21:13, 21:18; GD: Henneböhl/Stobbe – Wepner/Eilers 25:23, 21:9; 3. HE: Zelvakov – Brandt 13:21, 21:14, 18:21; 2. HE: Kruse – Hahn 21:23, 18:21; 1. HE: Packroß – Wachholz 21:18, 21:11.

Sätze: 8:10. Spielpunkte: 327:336.

Delmenhorster FC – Blau-Weiß Buchholz 4:4.2. HD: Wachholz/Wepner – Speetzen/Nafar 21:17, 21:14; DD: Cernohous/Eilers – Ohl/Atmojo 23:21, 16:21, 21:13; 1. HD: Brandt/Hahn – Becker/Böck 21:19, 21:18; DE: Cernohous – Atmojo 15:21, 13:21; GD: Wepner/Eilers – Speetzen/Ohl 17:21, 21:19, 18:21; 3. HE: Brandt – Böck 21:8, 15:21, 20:22; 2. HE: Hahn – Nafar 21:14, 21:19; 1. HE: Wachholz – Becker 8:21, 17:21.

Sätze: 10:9. Spielpunkte: 351:352.

Verbandsklasse

TuS Heidkrug – SC Melle 03 0:8 (kampflos). Der TuS Heidkrug hat das Spiel aus personellen Gründen abgesagt.

Delmenhorster FC II – SC Osterbrock 2:6. 2. HD: Dreßen/Schumacher – Grewe/Staguhn 21:19, 22:20; DD: Staden/Wachtendorf – Kuipers/Jakobs 21:23, 14:21; 1. HD: Firla/Nierentz – Gieschen/Weltzien 21:17, 15:21, 21:19; DE: Wachtendorf – Jakobs 11:21, 11:21; GD: Nierentz/Staden – Bruns/Remmers 9:21, 18:21; 3. HE: Firla – Gieschen 15:21, 14:21; 2. HE: Schumacher – Bruns 8:21, 10:21; 1. HE: Dreßen – Weltzien 14:21 und 14:21.

Sätze: 4:13. Spielpunkte: 259:350

OSC Damme – Delmenhorster FC II 5:3. 2. HD: Buck/Tabeling – Schumacher/Dreeßen 16:21, 21:17, 21:19; DD: Kay/Krone – Staden/Wachtendorf 21:18, 21:16; 1. HD: Möllmann/Enneking – Firla/Nierentz 21:19, 19:21, 19:21; DE: Kay – Wachtendorf 21:13, 21:19; GD: Tabeling/Punte – Nierentz/Staden 15:21, 25:27; 3. HE: Buck – Firla 12:21, 18:21; 2. HE: Möllmann – Schumacher 21:9, 21:10; 1. HE: Enneking – Dreßen 21:12, 21:10.

Sätze: 11:7. Spielpunkte: 355:315.