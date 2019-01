Hude. Die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TV Hude I haben das Derby gegen die eigene Zweite gewonnen. Allerdings waren die Teams gezwungenermaßen bunt gemischt.

Die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TV Hude haben beim Rückrundenauftakt ihre Pflicht erfüllt. Bei der vermutlich undankbarsten Aufgabe in der zweiten Halbserie kamen sie zu einem 9:5-Arbeitssieg gegen die eigene Zweitvertretung. Dadurch behauptet der Turnverein mit 15:5 Punkten Platz zwei. Das Erreichen der Oberliga-Aufstiegsrunde rückt wieder ein Stück näher. Das interne Vereinsduell war jedoch für beide Teams ein schwieriges Spiel, bei dem sich der Spaßfaktor in Grenzen hielt. Denn mit dem Stellen mehrerer Ersatzspieler litt die entspannte Derby-Atmosphäre. „Alle wussten vorher, die Erste muss und wird am Ende das Spiel gewinnen. So war der Verlauf wenig spektakulär. Alle waren froh, als es dann zu Ende war“, fiel die Nachbetrachtung von Finn Oestmann sehr nüchtern aus.

Drei Akteure spielen gegen eigenes Team

Oestmann selbst ist eigentlich Spitzenspieler von Hude II, stand aber am Freitag wie Marco Stüber und Christopher Imig für die Erste an der Platte. Den letzten freien Platz füllte Alexander Dimitriou aus der Dritten aus. Aus dem eigentlichen Stamm von Hude I standen nur Felix Lingenau und Jonas Schrader zur Verfügung. Bei den vielen Improvisationen, die sich daraus ergaben, erwischte die Zweite den besseren Start. Der Außenseiter ging nach den Auftaktdoppeln 2:1 in Führung. Nach einer 1:1-Punkteteilung im vorderen Paarkreuz riss die Erste die Front an sich. Die Vorteile im mittleren und hinteren Paarkreuz kamen nun zum Tragen. Aus dem 2:3-Rückstand machte der Favorit einen 7:3-Vorsprung. Die Akteure der Zweiten, Sören Dreier und Florian Krabbe, ärgerten die Erste mit zwei Einzelsiegen gegen Jonas Schrader beziehungsweise Finn Oestmann. Beim Stand von 7:5 war die Erste dann nicht mehr gewillt, Spannung aufkommen zulassen. Mit 3:0-Erfolgen von Marco Stüber (gegen Julian Meißner) und Christopher Imig (gegen Giuseppe Castiglione) wurde der Sack zugebunden. Beim Stand von 7:5 war die Erste dann nicht mehr gewillt, Spannung aufkommen zulassen. Mit zwei glatten 3:0-Erfolgen von Marco Stüber (gegen Julian Meißner) und Christopher Imig (gegen Giuseppe Castiglione) wurde der Sack zugebunden.

Gerrit Meyer kommt aus Vegesack

Nach diesem für beide Mannschaften zähen Auftakt steht der nächste Spieltag am 10. Februar unter ganz anderen Vorzeichen. An einem „langen Sonntag“ müssen der TV Hude I und II in der Jahnhalle nacheinander gegen die junge Perspektivtruppe vom MTV Jever II antreten. „Für beide TVH-Mannschaften ganz schwer, weil Jever total unberechenbar ist“, so Oestmanns Prognose.

Da der TV Hude I aktuell wegen Verletzungen von Florian Henke und Marc Engels arg in der Bredouille steckt, hat sich die Mannschaft zur Rückrunde prominente Verstärkung besorgt. Gerrit Meyer, einst aus der Nachwuchsabteilung des Delmenhorster TB hervorgegangen, wechselt von der SG Aumund-Vegesack in den Klosterort. Er soll mit gelegentlichen Einsätzen für Entlastung sorgen.