Delmenhorst. Mit fünf Siegen in fünf Spielen kehrt die SG Großenkneten/Döhlen zurück auf den Thron der Altsenioren Ü50 des Fußballkreises. Das Team des TuS Heidkrug wurde Zweiter.

Die Mannschaft der SG Großenkneten/Döhlen hat der Fußball-Kreismeisterschaft der Altsenioren Ü50 ihren Stempel aufgedrückt. Die Spielgemeinschaft beendete ihre fünf Spiele am Samstagnachmittag ausnahmslos als Sieger und verbuchte zudem mit 15:4 Treffern das beste Torverhältnis. Auf Rang zwei im sechs Vertretungen umfassenden Feld landete der TuS Heidkrug mit zehn Zählern.

Spieler und Schiedsrichter mit Spaß bei der Sache

„Unser souveräner Sieg hat auch was mit der Altersstruktur zu tun. Wir sind gut im Saft und eingespielt“, meinte Klaus Delbanco, der am Tag zuvor bereits für das Ü40-Team zum Einsatz kam. Es habe Spaß gemacht, ergänzte Delbanco.

Der Spaß war allen Teilnehmern anzumerken. Man ging sehr freundschaftlich miteinander um. Der ebenso wie sein Kollege Klaus Seebörger mit viel Beifall bedachte Schiedsrichter Markus Deitenbeck sagte während der Siegerehrung: „Es war ein ganz faires Turnier. Lob an alle Spieler.“

Die konkurrenzlose SG Döhlen/Großenkneten startete mit einem 2:1 über den TV Falkenburg in das Turnier und ließ diesem Ergebnis ein 3:1 gegen die Heidkruger folgen. Den dritten Auftritt beendete die SG mit dem deutlichsten Resultat dieser Titelwettkämpfe: Gegen den VfL Stenum hieß es 6:1. Erfolge gegen Stenum II (2:1) und FC Hude (2:0) komplettierten die Erfolgskette der SG Großenkneten/Döhlen.

Vorjahressieger wird Fünfter

Im letzten Jahr, als acht Mannschaften an den Start gingen, musste der frischgebackene Titelträger im Finale ein 4:5 nach Entscheidungsschießen gegen den VfL Stenum quittieren. Am Samstag verbuchte der VfL lediglich einen Sieg (1:0 gegen den TV Falkenburg) und überquerte als Fünfter die Ziellinie. Der TuS Heidkrug, der sich Rang drei vor einem Jahr mit einem 2:0 gegen den TV Jahn sicherte, verbesserte sich auf die zweite Position. Gastgeber Jahn stellte in diesem Jahr kein Ü50-Team. „Unsere Spieler wollten nicht“, sagte Organisator Paul Hansch.

Mit dem Verlauf des Wettbewerbs zeigte er sich sehr zufrieden: „Es ging sehr fair zu. Es gab keine Zwei-Minuten-Strafe. Döhlen hat sich bei der Turnierleitung bedankt“. Die Meisterschaft der Ü50-Teams endete rund eine halbe Stunde vor der ursprünglich angegebenen Zeit. „Die Spieldauer betrug nur zehn anstatt der geplanten zwölf Minuten“, erklärte Knut Hinrichs, der das Geschehen vom Regieraum aus verfolgte und die Zuschauer mit Informationen versorgte. „Ich denke, dass zehn Minuten aber auch reichen“, ergänzte Hansch schmunzelnd.