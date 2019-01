Wildeshausen. Die Fußballerinnen des VfL Wildeshausen richten die Endrunde der Frauen-Bezirksmeisterschaft aus und fungieren bei zwei Turnieren als Gastgeber.

Zwei Veranstaltungstage, drei Fußballturniere, 28 Mannschaften – in der Gymnasiumhalle Wildeshausen wird an diesem Wochenende viel geboten. Bei den Teilnehmern handelt es sich ausschließlich um Frauen- und Mädchenteams. Am Sonntag ab 11 Uhr findet die Endrunde der Meisterschaft auf Bezirksebene statt. Bereits am heutigen Samstag stehen ab 16 Uhr der 1. Ratskeller-Cup, bei dem Frauenmannschaften an den Start gehen, und der 1. Bechtle-Cup, an dem sich ab 9 Uhr D-Juniorinnen beteiligen, auf dem Programm.

Die drei Events mit einer Gesamtdauer von rund 15 Stunden könnten die Überschrift „Wildeshauser Werbe-Wochenende“ tragen, denn der gastgebende VfL präsentiert einen interessanten Überblick. „Wir wollen an diesem Wochenende Werbung für den Frauen- und Mädchenfußball in Wildeshausen machen“, sagt Sven Flachsenberger, Trainer des Bezirksligisten VfL.

Jahn Delmenhorst II greift nach Bezirks-Krone

Bei der Bezirksmeisterschaft, die am Sonntag um 11 Uhr beginnt, ist seine Mannschaft nicht dabei, denn sie qualifizierte sich vor zwei Wochen nicht für die Endrunde. Einziger Vertreter des Kreises ist somit der TV Jahn II. Der Landesligist bildet mit SV Grenzland Laarwald, SV Harderberg und SpVg. Aurich die Gruppe A. Der Gruppe B gehören SG Brinkum/Holtland/Nortmoor, SG Timmel/Moormerland, SV Brake und TV Dinklage an. Die Halbfinals beginnen um 14.55 und 15.14 Uhr. Das Spiel um Platz drei ist für 15.40 Uhr terminiert. Das Finale soll um 15.59 Uhr beginnen.

Jahn-II-Cheftrainer Uwe Krupa, der auf Simone Wimberg verzichten muss, spricht von einer „schweren Gruppe“ und denkt in diesem Zusammenhang insbesondere an die Landesliga-Konkurrenten Aurich und Laarwald. Die Finalisten qualifizieren sich für die niedersächsische Meisterschaft, die Anfang März in Lutten über die Bühne geht.

Beim Frauenturnier stellt Wildeshausen zwei Vertreter. Das Eröffnungsspiel bestreiten VfL und BV Garrel. Ferner ermitteln Brinkumer SV, SG Findorff und SG am Meer (Bad Zwischenahn) in der Gruppe A ihre Besten. Gruppe B: ATS Buntentor II, BW Lohne, OT Bremen, Wildeshausen II und VfB Oldenburg. Halbfinals: 19.49 und 20.06 Uhr; Spiel um Platz drei: 20.23 Uhr; Finale: 20.40 Uhr. „Das Teilnehmerfeld stand relativ schnell fest. Wir sind stolz darauf, dass die Erstauflage so gut angenommen wird“, sagt Flachsenberger.

Bei den D-Juniorinnen spielen FC Hude, SG TuS Heidkrug/TV Jahn, TuS Lutten, VfL Stenum und der Gastgeber in der Gruppe A. In der B-Gruppe treffen FC Huntlosen, SV RW Visbek, TuS BW Lohne II, Wildeshauens E-Mädchen und Wildeshausen II aufeinander. Halbfinals: 12.40 und 12.56; Spiel um Platz drei: 13.12 Uhr; Finale: 13.28 Uhr.