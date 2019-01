Delmenhorst. Die Oberliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum beginnen das Pflichtspieljahr beim Nachbarn BTS Neustadt.

Noch fünfmal dürfen die Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum in der Oberliga auflaufen, momentan deutet vieles darauf hin, dass das erste Gastspiel einer Delmenhorster Frauenmannschaft in der sechsthöchsten Klasse danach mit dem Abstieg zuende geht. Schon der Rückstand auf Relegationsrang sieben beträgt für den Vorletzten sieben Punkte – die VG hat selbst erst sechs geholt. Der Klassenerhalt scheint also eine unmögliche Mission zu sein im letzten Saisondrittel, das aber immerhin mit der kürzesten Auswärtsfahrt beginnt. Am Samstagnachmittag tritt die Mannschaft von Kai Stöver bei der BTS Neustadt an, die als Achter nicht nur in Reichweite ist, sondern Delmenhorst-Stenum auch liegt. Im Hinspiel feierte die VG zuhause mit einem nie gefährdeten 3:0 einen ihrer beiden Siege. Neustadt spielt zuvor ab 15 Uhr noch gegen Schlusslicht Giesen Grizzlys.