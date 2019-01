Neerstedt/Diepholz. Eine schwierige Mission wartet auf den TV Neerstedt am 14. Spieltag der Handball-Verbandsliga. Die Mannschaft trifft auf die heimstarke HSG Barnstorf/Diepholz. In dieser Saison gewann einzig der Tabellenführer Elsfelther TB in der Halle der HSG.

In einer regelrechten Festung bestreiten die Männer des TV Neerstedt heute ab 19.30 Uhr ihre 14. Begegnung in der Handball-Verbandsliga. Bei der HSG Barnstorf/Diepholz II tritt der Tabellendritte an und will etwas schaffen, das nur Spitzenreiter Elsflether TB in dieser Saison gelungen ist: Punkte aus der Halle am Mühlenkamp entführen. Sämtliche zwölf Punkte hat Barnstorf als Achter der Verbandsliga vor eigenem Publikum geholt.

Harzverbot darf keine Ausrede sein

Auch wenn der TVN im Hinspiel mit einem 33:12-Sieg seine Dominanz unterstrich, sieht Coach Björn Wolken kein leichtes Spiel auf sein Team zukommen: „Es wird schon ein schwieriges Spiel werden, denn meine Jungs sind an das Ballharz gewöhnt und in der Diepholzer Halle herrscht Harzverbot. Doch das darf keine Entschuldigung sein, denn mein Team ist spielerisch gut drauf und wird mit einer starken Defensive konsequent dagegen halten.“

Wolken weiß, dass er auf einen hoch motivierten und starken Gegner trifft, doch will er nur auf das eigene Team schauen und so mit der richtigen Einstellung in dieses wichtige Auswärtsspiel gehen. Bis auf den immer noch verletzten Philip Hollmann kann Neerstedt in stärkster Aufstellung in diese Partie gehen.