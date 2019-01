Neerstedt. Gegen den Oberliga-Zweiten VfL Stade sind die Frauen des TV Neerstedt klarer Außenseiter. Gerade deswegen können sie am Sonntag, 27. Januar, in der eigenen Halle befreit aufspielen, glaubt Trainer Michael Kolpack.

Mit großer Gelassenheit gehen die Handballerinnen des TV Neerstedt am Sonntag, 27. Januar, an das Oberliga-Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten VfL Stade. Und das nicht nur, weil sie mit vorgezogener Anwurfzeit von 16.30 auf 15 Uhr ganz gewiss das Finale der Handball-Weltmeisterschaft der Herren verfolgen können.

Kolpack: „Wir haben keine Chance, aber die werden wir nutzen“

Als krasser Außenseiter hat der Oberliga-Zehnte gegen den drittplatzierten Favoriten aus Stade eigentlich nichts zu verlieren. Das unterstreicht auch Trainer Michael Kolpack: „Der Druck liegt ganz klar bei den Gästen, denn die wollen ja etwas erreichen. So können wir befreit aufspielen und werden am Ende sehen, was dabei herauskommt.“

Der Coach hofft auf Fehler des Gegners im Spielaufbau und im Abschluss, damit sein Team durch diese Ballgewinne zu einfachen Kontertoren kommt. „Wir haben keine Chance, aber die werden wir nutzen, um diesen starken Gegner möglichst lange zu ärgern“, betont Kolpack und appelliert an den richtigen kämpferischen Einsatz seiner Spielerinnen.