Ganderkesee. Als Schlusslicht der Schach-Bezirksliga hat die Spielgemeinschaft vom SC Ganderkesee und SVK Vechta noch alle Chancen auf den Klassenerhalt. Mit dem jüngsten Sieg befinden sie sich auf einem guten Weg.

Die Lage für den Schachclub Ganderkesee, der zusammen mit dem SVK Vechta in der Bezirksliga antritt, könnte auf den ersten Blick kaum schlechter sein – denn die Spielgemeinschaft ist Tabellenletzter. Allerdings sind die Chancen auf den Klassenerhalt nach vier von sechs Spielen immer noch groß, vor allem nach dem jüngsten Erfolgserlebnis.

Beim SK Varel gelang zuletzt ein 5:3-Erfolg, der taktisch klug herausgespielt wurde. Nach dem frühen Erfolg von Ludger Geldmann an Brett sieben nahm Gerold Ahlers an Brett acht trotz guter Stellung ein Remisangebot an – er hatte gesehen, dass einige seiner Teamkollegen auf Siege zusteuerten. Die gelangen Emil Prel, Mannschaftsführer Christoph Rauber und Dirk Schmidt am Spitzenbrett. Boris Belegradek steuerte noch ein Remis bei. Mit nun drei Zählern ist Ganderkesee/Vechta im Siebenerfeld nach Punkten gleichauf mit dem Tabellenvierten SF Lohne.