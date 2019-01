Delmenhorst. Die Schüler- und Jugendmannschaften des VfL Stenum haben den Tischtennis-Kreispokal gewonnen. Silber ging jeweils an die Teams von Gastgeber TuS Hasbergen.

Der Tischtennis-Nachwuchs des VfL Stenum hat die Kreispokalendrunde für den Schüler- und Jugendbereich am vergangenen Wochenende dominiert. Während die Mädchenauswahl konkurrenzlos siegte und im Bezirkspokal antreten wird, musste sich die männliche Konkurrenz an den Tischen beweisen. Dabei ging es neben Pokalen auch um die Qualifikation für den Bezirkspokal für die beiden Bestplatzierten. Jeweils gegen den Endrunden-Ausrichter und Mitfavoriten TuS Hasbergen setzten sich die Schüler- und Jugendauswahlen des VfL durch.

VfL-Jugend besiegt geschwächte Hasberger

Bei der männlichen Jugend lief alles auf einen Zweikampf zwischen den zwei Bezirksligisten VfL Stenum und TuS Hasbergen hinaus. Ausgetragen im Ligamodus gaben sich beide Favoriten bis zum letzten Durchgang keine Blöße. Beim direkten Aufeinandertreffen besiegte das VfL-Trio Felix Hellhoff, Moritz Gediga und Bastian Rang den TuS in Abwesenheit von Frontmann Tom Piper glatt mit 4:0. Für den Zweitplatzieren waren David Castiglione, Joke Fleddermann und Keno Heckmann angetreten.

Die Vertretungen des TV Hude, TSV Großenkneten und SG TV Jahn/DTB kämpften um die weiteren Plätze.

Stenums Schüler ebnen Weg zum Pokalsieg im ersten Spiel

Bei den Schülern ging der Titelverteidiger und Bezirksligist VfL Stenum als großer Favorit an den Start. Das zweite arrivierte Team, TuS Hasbergen musste am Finaltag den Ausfall ihrer Nummer eins verkraften. So gewannen die Stenumer Heinke Lange, Ole Günther, Fynn Munderloh und Marco Moorschlatt gleich bei ihrem ersten Auftritt das vorweggenommene Endspiel mit 4:1 – die Entscheidung.

Die übrigen Starter in dem insgesamt sechsköpfigen Feld waren sehr junge Teams von der Spielgemeinschaft TV Jahn/DTB, Delmenhorster TV und zwei Vertretungen des TSV Ganderkesee. Die Außenseiter lieferten sich untereinander packende Fights und auch gegen die beiden Topfavoriten kamen vereinzelt kleine Überraschung zustande.