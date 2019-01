Delmenhorst. Im ersten Heimspiel im neuen Jahr trifft der SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. Für die Begegnung am Samstag, 26. Januar, 18.30 Uhr, verlost das Delmenhorster Kreisblatt 5x2 Sitzplatzkarten.

Im Kampf um die Europa-League-Plätze trifft Werder Bremen am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf einen direkten Mitbewerber. Mit einem Sieg gegen den Tabellenfünften Eintracht Frankfurt würden sich die Bremer, derzeit Neunter, den umkämpften Qualifikationsrängen für das internationale Geschäft ein Stückchen nähern. Für das durchaus richtungsweisende Spiel am Samstag, 26. Januar, 18.30 Uhr, im Weserstadion verlost das Delmenhorster Kreisblatt unter seinen Abonnenten 5x2 Freikarten.

Verlosung läuft bis Donnerstag

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bis Donnerstag, 24. Januar, 15 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Werder-Karten“ an die Adresse aktionen@dk-online.de. In der E-Mail muss die vollständige Adresse angegeben werden. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.