Landkreis/Delmenhorst. Der FC Hude, der VfL Stenum, der SV Baris und der SV Tur Abdin Delmenhorst bestreiten in dieser Woche ihre ersten Winter-Testspiele. Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Wildeshausen ist schon einen Schritt weiter.

Als Spitzenreiter der Bezirksliga war es für die Fußballer des VfL Wildeshausen auch standesgemäß, als Erster in die Winter-Testspiele zu starten. Beim Bremen-Liga-Achten BSC Hastedt gewann die Mannschaft von Marcel Bragula in der vergangenen Woche durch Tore von Rene Tramitzke (2), Maximilian Seidel und Kevin Kari überraschend deutlich mit 4:0 und holte Schwung für die weitere Vorbereitung. Am Freitag geht es ab 20 Uhr beim Landesligisten BW Lohne weiter.

Die Nachbarn sind da noch nicht ganz so weit, der FC Hude, der VfL Stenum, der SV Baris und der SV Tur Abdin bestreiten in dieser Woche ihre ersten Tests auf Kunstrasen. Der SV Baris tritt schon am Donnerstag ab 19.45 Uhr beim Bremer Landesliga-Tabellenführer SV Hemelingen an. Am Freitag testet der VfL Stenum beim Landesligisten VfL 07 Bremen auf der Bezirkssportanlage in Bremen-Findorff. Am Sonntag bestreiten der SV Tur Abdin und der FC Hude ab 14 Uhr gleichzeitig ihre ersten Vorbereitungsspiele. Die Delmenhorster spielen, wie zwei Tage zuvor Stenum, beim VfL 07; die Huder gegen den MTV Riede. Der zweite Teil der Bezirksliga beginnt am Freitag, 22. Februar, mit dem Spiel Hude gegen Wiefelstede.