Delmenhorst. Der TuS Heidkrug wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Den Auftakt zu den Feierlichkeiten bildete eine Turnshow vor großem Publikum.

Über 250 Zuschauer haben die Turnshow besucht, mit der der TuS Heidkrug, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, seinen Veranstaltungsreigen eingeleitet hat. Vanessa Simon, Kira Nagel und Anouk Dahmann, die an der Spitze des Organisationsstabes standen, präsentierten während der zweieinhalb Stunden in der Halle der Integrierten Gesamtschule (IGS) ein Programm, das das Publikum begeisterte. „Die Organisatoren haben viel Lob bekommen“, sagte Inge Meyer, Leiterin der Turnabteilung. „Die Show war ein perfekter Auftakt fütr das Jubiläumsjahr. Es war eine rundum schöne Sache.“ Marion Grotheer, Vorsitzende des Turn- und Sportvereins Heidkrug, lobte die „tolle Choreografie“.