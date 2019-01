Delmenhorst. Bei ihrem Rückrundenauftakt im Jahr 2019 hatten sich die Bezirksoberliga-Damen vom TV Jahn Delmenhorst eigentlich mehr erhofft. Doch im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten SV Wissingen IV sind sie am Sonntag nicht über ein schmeichelhaftes 7:7 hinausgekommen. Fazit: Nach der längeren Wettkampfpause ist noch Luft nach oben.

Rein von der Papierform konnte man im Vorfeld von einem klaren Heimsieg der Jahn-Riege gegen den Tabellenvorletzten Wissingen IV ausgehen. Zur Überraschung aller Beteiligten kam es anders. Am Ende des Tages mussten sich die Delmenhorsterinnen mit einem 7:7 begnügen.

Personell veränderter Gegner bereitet TVJ Schwierigkeiten

Die Damen-Hochburg Wissingen ist in der Bezirksoberliga mit gleich drei Mannschaften am Start. Zur Rückrunde wurde das Personal der Vertretungen III, IV und V kräftig umgebaut. So standen die Violetten einem Gegner gegenüber, der zu keiner Phase den Eindruck eines potenziellen Abstiegskandidaten auf Hinrundenniveau hinterließ. Im Gegenteil. Dazu kamen die Delmenhorsterinnen nur sehr mühsam in die Gänge. Ein vermeidbarer 0:2-Fehlstart in den Eingangsdoppeln machte die Aufgabe für den weiteren Spielverlauf noch schwerer. In der ersten Einzelrunde war bei der Damen-Auswahl ebenso Sand im Getriebe. Die Konsequenz war ein 1:5-Rückstand.

Hofmann bleibt in entscheidender Phase cool

Erst dank eines Kraftaktes ab Runde zwei fanden sie wieder Anschluss. Trotzdem blickte der TVJ bis zum letzten Ballwechsel einer drohenden Niederlage ins Auge. „Als Annette Hofmann im letzten Einzel in Satz fünf gegen Sonja Seliger mit 6:10 hintenlag war das Ding für uns eigentlich gelaufen“, berichtet Jahns Carolin Steineker. Aber Hofmann blieb in dieser aussichtslos erscheinenden Lage ganz cool. Und tatsächlich: Jahns Nummer vier kam zurück und gewann den Satz noch mit 14:12. Aus Sicht der Gastgeber war das glückliche Unentschieden gerettet.

Jahn baut Abstand auf Gefahrenzone leicht aus

„Wir sind mit heute dem Ergebnis zufrieden. Denn dieses Spiel hat einmal mehr gezeigt, was in dieser engen Liga alles möglich ist“, erklärt Steineker. Aus Sicht des TV Jahn ist der Punktverlust gegen einen „Fastabsteiger“ vielleicht als ärgerlich zu betrachten. Denn Wissingens‘ Vierte (3:21 Punkte) benötigt als Neunter in der Rückrunde schon ein kleines Wunder, um dem drohenden Abstieg noch abzuwenden. Deutlich entspannter ist die Situation für den TVJ. Mit 12:8 Punkten auf Rang drei liegend ist für das klassenhöchste Team in Delmenhorst noch genug Polster auf die Gefahrenzone vorhanden.