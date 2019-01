Delmenhorst. Die Delmenhorster Landesliga-Mannschaft behauptet sich beim Tabellenletzten TC Bad Essen mit 5:1 und gleicht ihr Punktekonto aus. Die ersatzgeschwächte Damenmannschaft der Blau-Weißen, die ebenfalls in der Landesliga spielt, zieht beim TC BW Papenburg mit einem 2:4 den Kürzeren.

Licht und Schatten hat es am Wochenende bei den Aushängeschildern des Tennis-Clubs Blau-Weiß Delmenhorst, die Landesligen angehören, gegeben. Die Herren glichen mit dem 5:1 in Bad Essen ihr Punktekonto aus. Die Damenmannschaft kehrte mit einem 2:4 aus Papenburg zurück.

Landesliga

Bad Essen Herren – BW Delmenhorst 1:5. Nach dem 0:6 gegen den Titelfavoriten TV Sparta 87 Nordhorn verbuchte Delmenhorst beim Schlusslicht ein Erfolgserlebnis. Spitzenspieler und Mannschaftsführer Carsten Glander beklagte ein 3:6 und 6:7 gegen Henrik Onken. Glanders Mitstreiter Lukas Strunk, Felix Sonnberg und Niklas Johannson behauptete sich hingegen in zwei Durchgängen. Das Doppel Strunk/Spille machte es spannend, ehe es sich über ein 4:6, 6:4 und 10:8 freute. Für den fünften Punkt des Gastes sorgten Sonnberg und Johannson.

Mit 2:2 Punkten belegen die Blau-Weißen hinter Nordhorn, TC Lilienthal II (jeweils 4:0) und Bremer TC (2:0) den vierten Rang. Am Samstag stellen sich die Glander & Co. in Lilienthal vor. Beginn: 14.30 Uhr.

TC BW Papenburg Damen – BWD 4:2. Das ersatzgeschwächte Damenteam des TC BWD fiel auf den sechsten und vorletzten Rang zurück. In Papenburg erreichte Kristina Quindt mit ihrem 7:6 und 6:2 über Amelie Breer den einzigen Einzelsieg. Ingrid Suslov, Laura Schneider und Alyssa Serin hatten das Nachsehen. Das Doppel Suslov/Schneider quittierte eine weitere Niederlage. Quindt und Serin setzten sich in zwei Sätzen durch.

Am Samstag, 13 Uhr, treten die Blau-Weißen in eigener Halle gegen das punktlose Schlusslicht TV Ost-Bremen an.

Bezirksliga

BWD-Herren II – TC GW Rotenburg III 0:6. Die zweite Vertretung der Delmenhorster startete mit einer glatten Niederlage in die Hallensaison. Dabei zogen Jan Lintelmann und Marc Landwehr im dritten Satz jeweils mit 9:11 den Kürzeren. Alexander Ließ und Tim Niklas Tilbürger verloren ihre Auftritte ebenso in zwei Durchgängen wie die BWD-Doppel Lintelmann/Tilbürger und Ließ/Landwehr.

Schlusslicht BWD III genießt am Samstag ab 18 Uhr gegen TV 1905 Syke Heimrecht. Der Vierte der Tabelle kam in seiner ersten Begegnung zu einem 3:3 beim führenden Club zur Vahr II.

Bezirksklasse

TC BW Varrel Herren – Huder TV 3:3. „Es hat einige Zeit gebraucht, um das wegzustecken“, betonte Hudes Mannschaftsführer Michael Koberg nach der Punkteteilung in Varrel. Sein Team verlor dreimal im Match-Tie-Break. In zwei Fällen waren Koberg und HTV-Spitzenspieler Max-Niclas Müller davon betroffen.

Nach den Einzeln hieß es 2:2. Carl Hagen Vienenkötter und Jamiro Timmermann punkteten für Hude. Müller beklagte ein 6:3, 3:6 und 5:10. Koberg unterlag mit 6:1, 3:6, 5:10. Im Doppel siegten Vienenkötter und Timmermann. Müller und Koberg verloren mit 4:6, 6:1, 10:12. Koberg: „Das war ärgerlich. Unsere Nr. 1 und ich hatten einen gebrauchten Tag.“

Der HTV, so der Mannschaftsführer, strebe den der Aufstieg an. „Jetzt ist es extrem schwierig, das Ziel zu erreichen. Aber gegen die stärksten Gegner haben wir gespielt“, fügte er hinzu. Sonntag, 9 Uhr, spielt sein Team beim TV Süd Bremen II, der den letzten Platz einnimmt. Koberg: „Ein Sieg ist Pflicht.“

Regionsklasse

HTV-Herren II – BW Delmenhorst III 4:2. Die verlustpunktfreien Huder liegen an der Tabellenspitze. David Padlo, Keno Marten Bruns, Leon Meyer/Michael Krolikowski und Padlo/Bruns (mit einem 2:6, 6:1 und 10:5 über Lev Tarasyuk/Ben Luca Petri) sammelten ihre Punkte. Bei den Delmenhorstermn siegten Luca Albrecht und Tarasyuk.