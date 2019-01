Bookholzberg. Die A-Jugend-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg sind mit einer Niederlage in den zweiten Teil der Saison 2018/19 gestartet: Sie verloren ihr erstes Oberligaspiel beim TSV Burgdorf II mit 21:25.

Die Vorrunde zur Oberliga, die vor der Winterpause der Saison 2018/19 ausgetragen worden war, hatten die A-Jugend-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg mit nur einer Niederlage als Tabellenerster beendet. Damit hatten sie souverän die Oberliga erreicht, in der jeweils die besten Drei der beiden Vorrunden-Staffeln antreten. Im ersten Spiel des zweiten Saisonteils bot die HSG beim TSV Burgdorf II, Tabellendritter der Südstaffel, in Halbzeit eins eine desolate Vorstellung, die sie nach der Pause nicht mehr wettmachen konnten. Grüppenbühren/Booholzberg verlor mit 21:25 (9:18.).

Schwächephase vor der Pause

HSG-Trainer Stefan Buß war entsprechend enttäuscht. „Wir haben den Start in der Oberliga leider vollkommen verpatzt. Aber mit der Leistung in Halbzeit eins wird man in dieser Spielklasse keinen Punkt holen“, sagte der Coach nach dem Spiel. Die HSG lag in der vierten Minute 0:3 im Hintertreffen, ehe Henk Braun den ersten Treffer für das Team markierte. Nach dem 1:6 (9.) erzielten Jakub Anuszewski, Niklas Kowalzik und Braun den 5:6-Anschluss. Bis zum 8:9 (18.) blieb Grüppenbühren/Bookholzberg dran, ehe sie sich die Mannschaft bis zum Pausenpfiff eine Auszeit nahm. Vor allem im Angriff produzierte sie zahlreiche Fehler im Angriff, erzielte bis zur Pause (9:18) erzielte sie nur noch einen Treffer. In der Kabine versuchte Buß, die Jungen wieder aufzurichten. Durch eine Umstellung auf eine 5:1-Abwehr kam etwas mehr Sicherheit ins Spiel der HSG. Sie verkürzte bis auf 16:20 (45.). In der Folge ließen die Spieler jedoch mehrfach gute Torchancen aus und schafften es daher nicht mehr, den Hausherren doch noch einen Punkt abzunehmen.