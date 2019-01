Zog die Lose für das Kreispokal-Halbfinale 2018/19: Xenia Evers. Der Spielausschuss-Vorsitzende Thomas Luthardt (Zweiter von links), der Kreis-Vorsitzende Erich Meenken (Dritter von Links) und der Schiedsrichter-Obmann Harald Theile waren für die Auslosung der Paarungen verantwortlich. Foto: Lars Pingel

Delmenhorst/Landkreis. Die Halbfinal-Paarungen in den Pokalwettbewerben 2018/19 der Männer und der Alten Herren im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst stehen fest. Sie wurden am Sonntag in Sandkrug ausgelost.