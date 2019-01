Sandkrug. Fußball-Kreisligist Ahlhorner SV gewinnt die Futsal-Kreismeisterschaft Oldenburg-Land/Delmenhorst 2019 im Finale gegen den Harpstedter TB. Die Delmenhorster Clubs haben dagegen kein Glück. Oberligist und Topfavorit SV Atlas steht noch unter dem Schock nach der Vollmer-Verletzung – und wird punktlos Zwischenrunden-Letzter. Die Zuschauerzahl überrascht positiv.

Wenn der Trainer seine Mannschaft allein lässt, geht das selten gut aus, Servet Zeyrek blieb gestern Nachmittag aber nichts anderes übrig. Der Coach des Ahlhorner SV hatte den Kreisligisten bei der Futsal-Kreismeisterschaft in Sandkrug überraschend bis ins Finale geführt und musste vor dem Showdown doch die Bühne verlassen – der Gastronom musste sein Restaurant aufschließen. Den erlösenden Anruf bekam er dann um kurz nach 17 Uhr: Sein Team brüllte die pure Freude ins Telefon – die Ahlhorner sind durch ein 4:3 nach Sechsmeterschießen über den Harpstedter TB neuer Kreismeister. „Die Jungs haben alles gegeben“, schnaufte der etatmäßige Co-Trainer Engin Akcay, der für Zeyrek im Endspiel den Chefposten übernahm.

250 Euro Siegprämie für Ahlhorn

Die beiden Kreisligisten hatten den Fans ein würdiges Finale geboten, in dem Ahlhorns Torwart Frank Gerdes zum Helden wurde. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit durch Tore von Bartosz Drozdowski für Ahlhorn (7.) und Jonas Pleus für Harpstedt (12.) parierte Gerdes im Sechsmeterschießen den dritten Harpstedter Schuss von Onno Bolling. Mirsad Stublla besorgte danach das Tor zum Sieg. „Am Ende war es Glück. Harpstedt hätte es auch verdient gehabt“, meinte Akcay, dessen Team die 250 Euro Siegprämie einstrich.

Der neue Vizemeister konnte sich zwar mit 125 Euro Bonus für die Mannschaftskasse trösten, haderte aber mit dem fehlenden Glück und den Unparteiischen. Vor der Partie war beiden Teams mitgeteilt worden, dass dieTeamfouls, die ab dem vierten zu einem Freistoß ohne Mauer führen, zur Halbzeit nicht gelöscht werden, was dann aber doch passierte – zu diesem Zeitpunkt hatten die Ahlhorner bereits dreimal gefoult und Harpstedt noch gar nicht. „Man kann ein Finale verlieren, aber das ist Wettbewerbsverzerrung“, fluchte Harpstedts Trainer Jörg Peuker. „Ich hätte es den Jungs gegönnt.“

Atlas enttäuscht

Die beiden Kreisligisten hatten zuvor die Riege der Favoriten düpiert und im Halbfinale auch die letzten beiden Bezirksligisten ausgeschaltet – Harpstedt durch ein 3:1 nach Sechsmeterschießen gegen den FC Hude und Geheimfavorit Ahlhorn durch ein 1:0 gegen den VfL Wildeshausen, der durch ein 5:4 im Sechsmeterschießen gegen Hude letztlich Dritter wurde und sich noch 50 Euro Prämie sicherte. „Wir sind zufrieden. Wir hätten im Halbfinale vielleicht mehr ins Risiko gehen müssen“, fand VfL-Betreuer Patrick Meyer.

In der Runde der letzten Vier waren die Landkreis-Teams also unter sich, die Delmenhorster hatten sich alle schon vorher verabschiedet. Vor allem für Oberligist und Turnier-Promi SV Atlas war es ein bitteres Wochenende. Erst brach sich Jannik Vollmer im Vorrundenspiel gegen den TV Dötlingen am Samstag den Mittelfuß, dann verabschiedete sich das Team am Sonntag sang- und klanglos als punktloser Zwischenrunden-Letzter – zum Abschluss gab es ein 0:1 gegen den ebenfalls ausgeschiedenen TSV Großenkneten. „Das Abschneiden ist enttäuschend. Wir haben vorne schlecht getroffen und hinten schlecht verteidigt“, sagte Co-Trainer Marco Büsing, der das Team betreute. Für Atlas spielten hauptsächlich die jungen Spieler aus dem Oberliga-Aufgebot. Vollmers Verletzung, die ihn wohl drei Monate außer Gefecht setzt, „überschattet aber natürlich alles“, wie Leistungsfußballleiter Bastian Fuhrken erklärte. „Man muss sich überlegen, ob man als Oberligist dieses Risiko noch eingeht.“

Mehr Zuschauer, weniger Tore

Bezirksligist SV Baris machte eine deutlich bessere Figur, scheiterte nach makelloser Vorrunde am Samstag aber dennoch. Im letzten Spiel brauchten die Delmenhorster einen Sieg gegen Wildeshausen, doch die packende Partie endete 0:0. „Wir sind enttäuscht. Die Jungs haben alles versucht“, sagte Trainer Önder Caki.

Ebenfalls Pech hatte Ligarivale VfL Stenum, der punktgleich mit dem Zweitplatzierten Harpstedt ausschied. Im entscheidenden Spiel hätte der VfL einen Sieg mit drei Toren gegen den HTB benötigt, es wurde ein 1:0. „Wir haben super gespielt“, fand VfL-Trainer Thomas Baake. Er überlege sogar, Futsal ins Hallentraining aufzunehmen: „Die Jungs haben Bock drauf.“ Das galt für fast alle Teams, auch wenn in den 99 Spielen mit 232 Treffern 79 Tore weniger fielen als im Vorjahr.

Das Turnier lief wesentlich besser als bei der Premiere im Vorjahr. Ausrichter TSG Hatten-Sandkrug wurde auch mit großem Fan-Zuspruch belohnt. Rund 930 zahlende Zuschauer kamen über die drei Tage in die Hallen an der Schultredde. „Damit sind wir zufrieden“, sagte Stephan Klockgether aus dem Orgateam.

Die Verantwortlichen und ihre Helfer werden auch im Januar 2020 Gastgeber sein. Die TSG hatte das Turnier für zwei Austragungen fest und für eine dritte mit Option erhalten. „Es ist sehr gut gelaufen. Es gab in der Organisation und im Zuspruch eine deutliche Steigerung“, lobte der Kreis-Vorsitzende Erich Meenken: „Das Turnier sollte wieder hier ausgetragen werden.“ Der Spielausschuss-Vorsitzende Thomas Luthardt ergänzte: „Wir haben mit der TSG gesprochen. Sie will das auch machen.“ Für die Kreismeisterschaften ab 2021 werde es eine neue Ausschreibung geben.