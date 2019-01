Sandkrug. Fußball-Kreisligist Ahlhorner SV gewinnt die Futsal-Kreismeisterschaft Oldenburg-Land/Delmenhorst 2019 im Finale gegen den Harpstedter TB. Die Delmenhorster Clubs haben dagegen kein Glück. Oberligist und Topfavorit SV Atlas steht noch unter dem Schock nach der Vollmer-Verletzung – und wird punktlos Zwischenrunden-Letzter. Die Zuschauerzahl überrascht positiv.

Der Geheimfavorit hat es gepackt: Der Ahlhorner SV hat sich in Sandkrug den Sieg bei der Futsal-Kreismeisterschaft 2019 geholt. Der Kreisligist bezwang den Ligarivalen Harpstedter TB mit 4:3 nach Entscheidungsschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Bartosz Drozdowski hatte die Ahlhorner in der achten Minute des Endspiels in Führung gebracht, Jonas Pleus war in der zwölften Minute der Ausgleich für Harpstedt gelungen. Dritter wurde Bezirksliga-Tabellenführer VfL Wildeshausen durch ein 5:4 im Entscheidungsschießen über den FC Hude.

Dass beide Finalisten aus der Kreisliga kamen, war eine Überraschung, doch die höchstklassigen Teams hatten am zweiten Turniertag kein Glück. Allen voran Oberligist und Turnier-Promi SV Atlas, der in der Zwischenrunde alle vier Spiele verlor und Letzter wurde. Der am Samstag erlittene Mittelfußbruch von Jannik Vollmer wirkte offensichtlich noch nach. „Sowas überschattet natürlich alles“, sagte Leistungsfußball-Leiter Bastian Fuhrken. Co-Trainer Marco Büsing, der das Team betreute, sagte aber auch: „Das Abschneiden ist enttäuschend. Wir haben vorne schlecht getroffen und hinten schlecht verteidigt.“ Für Atlas spielten hauptsächlich die jungen Spieler aus dem Oberliga-Aufgebot.

VfL Stenum im Pech

Bezirksligist SV Baris machte eine deutlich bessere Figur, scheiterte nach der makellosen Vorrunde am Samstag aber dennoch. Im entscheidenden Spiel brauchten die Delmenhorster einen Sieg gegen den VfL Wildeshausen, doch die packende Partie endete 0:0. „Wir sind enttäuscht. Aber die Jungs haben alles versucht“, sagte Trainer Önder Caki.

Starke Zuschauerzahl

Ebenfalls Pech hatte Ligarivale VfL Stenum, der punktgleich mit dem Zweitplatzierten Harpstedt ausschied. Im letzten Spiel hätte der VfL einen Sieg mit drei Toren gegen den HTB gebraucht, es wurde letztlich ein 1:0. „Wir haben super gespielt“, fand VfL-Trainer Baake dennoch.

Insgesamt lief das Turnier wesentlich besser als bei der Premiere im Vorjahr. Ausrichter TSG Hatten-Sandkrug wurde auch mit großem Fan-Zuspruch belohnt. 930 zahlende Zuschauer kamen über die drei Tage insgesamt in die Hallen an der Schultredde. „Damit sind wir zufrieden“, sagte Stephan Klockgether aus dem Orgateam.