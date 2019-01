Delmenhorst. Die Basketballer des Delmenhorster TV treten am Sonntag beim Oberliga-Vorletzten SV Ofenerdiek an und erwarten keinen Selbstläufer.

„Nachlegen“ lautet das Motto bei den Basketballern des Delmenhorster TV. Nach dem klaren 121:78 gegen Schlusslicht Bremer TV Friesen bekommen es die „Devils“ erneut mit einem Kellerkind zu tun: Am Sonntag, 16 Uhr, stellt sich der Tabellenvierte (14 Punkte) beim SV Ofenerdiek vor, der mit sechs Zählern den vorletzten Platz belegt.

Obwohl auch der Gastgeber am Ende des zehn Mannschaften umfassenden Feldes zu finden ist, gilt ein Vergleich mit Bremen nicht als hilfreich. Der TV Friesen ist abgeschlagen und dürfte dem Abstiegsgespenst nicht mehr entkommen. Ofenerdiek hingegen hält Kontakt zu den ebenfalls abstiegsgefährdeten Teams BSG Bremerhaven II und Basketball Lesum Vegesack, die bisher acht Punkte gesammelt haben.

Delmenhorst hat zweitbeste Offensive

„Außerdem haben wir gegen diesen Gegner einige schlechte Spiele gemacht“, sagt DTV-Trainer Stacy Sillektis. Und: Ofenerdiek setzte sich am vergangenen Sonntag gegen Bremerhavens Zweite mit 93:88 durch. Dieser Sieg dürfte den Hausherren im Abstiegskampf dringend benötigtes Selbstbewusstsein beschert haben. „Gegen Mannschaften wie uns wird sich Ofenerdiek etwas ausrechnen“, betont Sillektis.

„Wir müssen von der ersten Minute an wach sein“, fordert der Coach. Wie gegen die Bremer, gegen die sie zur Halbzeit bereits mit 75:31 in Führung lagen, wollen die „Devils“ erneut schnell für klare Verhältnisse sorgen. Sillektis: „Wir müssen vor allen in der Defensive wach sein, in der Offensive haben wir alle Möglichkeiten.“ Mit 972 Punkten stellt der DTV nach Spitzenreiter BBC Osnabrück (1195) das zweitbeste Team.

Vor dem zwölften Saisonspiel plagen Sillektis keine Personalprobleme. Im Gergensatz zum vergangenen Sonntag sind Björn Veit und Julian Roßkamp wieder dabei. Und auch Ali Akkurt, der den Delmenhorstern zuletzt aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung stand, meldet sich zurück. Er hat das erste Treffen mit dem SV Ofenerdiek in besonders guter Erinnerung. Beim 103:88 gelangen Akkurt 27 Punkte.