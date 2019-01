Große Freude: Im vergangenen Jahr gewannen die Spieler des Bezirksligisten SV Tur Abdin bei der Futsal-Kreismeisterschaft in Hatten den Titel. Foto: Rolf Tobis

Sandkrug. Von diesem Freitag an wird bis zum Sonntag in der Halle an der Schultredde in Sandkrug die Futsal-Kreismeisterschaft 2019 ausgetragen. 30 Mannschaften der Vereine im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst nehmen daran teil.