Delmenhorst. 25 Aktive des Delmenhorster SV 05 haben bei den Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2019 in Lohne 29 Medaillen gewonnen.

Aus der Ferne mitfiebern – das konnte Björn Lippel, Trainer der Schwimmer des Delmenhorster SV 05, am vergangenen Wochenende. Er macht gerade Ski-Urlaub. 25 seiner Schützlinge starteten in Lohne bei den Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften. Da die Titelkämpfe erstmals mit halbautomatischer Zeitmessung ausgetragen wurden, waren die Zeiten fast live online zu finden. Das, was Lippel im Netz las, gefiel ihm, teilte Sandra Denker vom DSV 05 mit. 29 Medaillen (17 Gold-, 7 Silber- und 5 Bronzemedaillen) holten die Aktiven des Vereins in den Wettkämpfen, an denen 157 Sportler aus 20 Vereinen teilgenommen hatten.

Die hervorstechenden Delmenhorster Schwimmer des Wettkampfes, der vom TSV Quakenbrück ausgerichtet wurde, waren Charleen Kölling und David Zeiser. Sie gewannen überlegen drei Titel über 1500 und 800 Meter Freistil und über 400 Meter Lagen in der offenen, altersunabhängigen Wertung. Damit kamen sie auf eine hundertprozentige Titelausbeute. Charleen Kölling stellte zudem über 1500 Meter Freistil mit einer Zeit von 17:47,04 Minuten einen neuen Vereinsrekord auf. Insgesamt brachten Kölling und Zeiser je fünf Goldmedaillen mit nach Hause. Kölling wurde auch Jahrgangsmeisterin über 800 Meter Freistil und 400 Meter Lagen, Zeiser gewann die Jahrgangstitel über 400 Meter Lagen und 1500 Meter Freistil. In ihren anderen Disziplinen wurde nur ein offener Wettbewerb ausgetragen, deshalb gab es dort keine Wertung in den Altersstufen.

Delmenhorster in Jahrgangswertungen vorne

Lea Sophie Baechler, Pia Müller und Celine Rüdebusch holten weitere Goldmedaillen für den DSV 05. Sie gewannen bei ihren Starts über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil die Jahrgangswertungen. Ebenso erhielt Anna Blum, Siegerin über 800 Meter Freistil, eine Goldmedaille. Zusätzlich nahm sie eine Bronzeplakette entgegen. Silbermedaillen gingen auch an Aron Denker, Lukas Leis, Martin Leis, Hanna Lemmermann, Alida Mühlenhort und Dominik Sartison, der sich zudem über einmal Bronze freute. Außer ihm bekamen auch Angelina Dzhumelya und Meret Meyer je eine Bronzemedaille.

Mit den 29 Medaillen, mit denen er in der Vereinswertung hinter dem VfL Osnabrück (31) und der SG Region Oldenburg (41) auf Rang drei lag, übertrafen die DSV-Schwimmer ihr Vorjahresergebnis. Damals hatten sie 26 Plätze auf dem Siegerpodest erreicht. Kaum zu übertreffen scheint jedoch die Leistung der Delmenhorster Schwimmer im Jahre 2017. Damals erreichten sie „unglaubliche“ 105 Medaillen. Allerdings waren vor zwei Jahren in Osnabrück auch 45 Sportlerinnen und Sportler für den DSV 05 gestartet.