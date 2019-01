Hude. Finn Littelmann und Louis Langkrär von den SF Wüsting-Altmoorhausen haben in Barsinghausen am ersten E-Soccer-Cup des Niedersächsischen Fußball-Verbands teilgenommen. Sie schieden in der Runde der besten 32 unglücklich aus.

Wetter? Platzverhältnisse? Alles egal. Der Niedersächsische Fußball-Verband hat am Samstag während des ersten NFV-E-Soccer-Cups in Barsinghausen seine ersten Meister des Jahres 2019 ermittelt, allerdings an vielen Konsolen und ohne Zuschauer, denn die Teilnehmer traten in dem Videospiel „Fifa 19“ gegeneinander an. Mit von der Partie waren zwei Aktive der Sportfreunde Wüsting-Altmoorhausen, die E-Sports eine große Zukunft vorhersagen: Finn Littelmann und Louis Langkrär. Sie schieden in der zweiten Runde unglücklich aus.

Finn Littelmann und Louis Langkrär stehen seit vielen Jahren gemeinsam für die SF Wüsting-Altmoorhausen auf dem Platz. Seit Beginn der laufenden Saison 2018/19 spielen beide für die erste Herren-Mannschaft in der 1. Kreisklasse. Littelmann in der Innenverteidigung, Langkrär im offensiven Mittelfeld. Im Sporthotel Fuchsbachtal hatten sie die gleichen Positionen inne: vor einem 43-Zoll großen Fernseher an einem der vielen Gruppentische in Barsinghausen – mit Controller in der Hand.

Vor dem Turnier hatten sich knapp 200 Teams für die Startplätze beworben. Wüsting wollte zunächst mit zwei Mannschaften an den Start gehen. Als bekannt wurde, dass nur eine Auswahl pro Verein teilnehmen kann, erhielten die beiden 18-Jährigen den Vorzug. „Weil wir die Jüngeren sind“, wie Littelmann, der eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert, verriet.

Souverän durch die Gruppenphase

Die Freunde kamen sehr gut in das Turnier. Dem 5:4-Sieg im ersten Gruppenspiel über den TSV Mühlenfeld folgte ein 1:1 gegen den TuS Nieder-Ochtenhausen. Das letzte Gruppenspiel gegen den Bovender SV gewannen die Wüstinger souverän mit 3:0. Damit waren sie für das Sechszehntelfinale qualifiziert, dort war dann allerdings Schluss. Nach einer spannenden Begegnung ging es gegen den SV DJK Tinnen mit einem 1:1 in die Verlängerung. In der 117. Spielminute kassierten die beiden FIFA-Zocker der Sportfreunde dann spät das entscheidende Gegentor. „Das war ziemlich bitter und enttäuschend für uns“, sagt Littelmann und resümiert, dass „mehr für uns drin“ war.

Der Sieger des ersten NFV-E-Soccer-Cups kommt aus dem Kreis Peine, teilte der Landesverband mit. Der TSV Fortuna Oberg, für den Roma Rotmann (25) und Anton Birjukov (22) antraten, gewann das Endspiel mit 2:0 gegen Gerard Krause (24) und Dennis Runge (21) vom TuS Eschede aus dem NFV-Kreis Celle. Im Turnier waren Preise im Wert von fast 15000 Euro vergeben worden, berichtete der NFV.

Sollte es im kommenden Jahr eine Neuauflage des Turniers geben, wollen Littelmann und Langkrär wieder angreifen. Zwar sei es aufgrund der zweistündigen Autofahrt „sehr anstrengend“, aber dennoch „gut“ gewesen. „Es war etwas anderes, bisher einmaliges für uns“, so Langkrär, der an der Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg sein Abitur macht.

e-Sports-Hype wächst

Einmalig für Louis Langkrär und Finn Littelmann, längst schon Normalität im Profibereich. Große Vereine wie Werder Bremen haben mittlerweile eigene Abteilungen für E-Sports und treten mit ihren Spielern auf großen Turnieren in aller Welt an. „Dieser Hype wird in den nächsten Jahren noch größer werden“, mutmaßt Littelmann. Viele Jugendliche und junge Erwachsene besitzen eine Playstation, einen Computer oder eine X-Box und spielen das Simulationsspiel „FIFA“ von der Firma EA Sports. Die Zahlen bestätigen das: Eine Millionen FIFA-19-Spiele wurden bis zum November in Deutschland verkauft, die Tendenz ist steigend. „Allerdings“, schätzt Langkrär, werde der echte Fußball auch in den nächsten Jahren „der wichtigere und größere“ bleiben.