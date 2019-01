Hundsmühlen. Andrea Bleydorn und Silke Bremer vom TSV Hengsterholz-Havekost und Moritz Gediga und Felix Hellhoff vom VfL Stenum haben im Tischtennisturnier 2019 des Hundsmühler TV die Doppel-Wettbewerbe ihrer Klassen gewonnen. 318 Aktive waren in der Halle am Querkanal angetreten.

Erfolgreiche Doppel: Silke Bremer und Andrea Bleydorn vom TSV Hengsterholz-Havekost sowie Moritz Gediga und Felix Hellhoff vom VfL Stenum haben beim Tischtennisturnier des Hundsmühler TV Siege in ihren Klassen gefeiert. Die Verantwortlichen des Ausrichters zeigten sich mit der Beteiligung an der 35. Auflage zufrieden. Mit 318 Teilnehmern – das ist in etwa das Niveau des Vorjahrs – war die Großveranstaltung auch 2019 sehr gut besucht. Weitere Aktive aus der Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land ergatterten Plätze auf dem Podest.

Das Turniers war erneut vorbildlich organisiert, der Ablauf verlief reibungslos. Der Sonntag mit den Jugendklassen war erneut schwächer besetzt als der Samstag mit den Erwachsenen. Ferner, so ließ die Hundsmühler Turnierleitung verlauten, war die Mixed-Klasse in diesem Jahr hochklassig besetzt. Die Oldenburger Massageschule, die zum zweiten Mal die Sportler mit auflockernden Massagen versorgte, wurde von den Aktiven erneut gut angenommen.

Cedric Meissner vom TuS Celle siegt in der offenen Klasse

Die Beteiligung von Aktiven von Vereinen aus der Region entsprach den Erwartungen. Der Zuspruch von Spielern aus unterschiedlichen Tischtennisverbänden wie zum Beispiel Berlin, Hessen und Sachsen-Anhalt bestätigen nachhaltig den überregional guten Ruf des HTV-Turniers, das in der Halle am Querkanal ausgetragen wurde. Für einen „leicht internationalen Touch“ sorgten drei ausländische Starter. Zwei davon hatten den Weg aus den Niederlanden in den Oldenburger Vorort auf sich genommen. Mark Steingröver/Frank Blauuw (TTV Mettingen) gewannen die Doppel-Konkurrenz der Herren C. In der offenen Männer-Leistungsklasse „S/A“ wurde in Cedric Meissner ein Zweitligaspieler vom TuS Celle begrüßt. Der aktuelle deutsche Jugendmeister wurde im Einzel seiner Favoritenrolle gerecht.

Spielerinnen und Spielern aus Vereinen der SG Delmenhorst/Oldenburg-Land boten gute Leistungen, einigen fehlte manchmal nur ein Quäntchen, um ebenfalls einen Platz auf dem Siegerpodest zu erhaschen. Bei den Erwachsenen holte das Damendoppel Silke Bremer und Andrea Bleydorn vom TSV Hengsterholz-Havekost den Titel in der C-Klasse. Zweite bei den Herren D wurden Miroslaw Pilny und Tuncer Ciftci vom Delmenhorster TB.

Die Stenum Moritz Gediga und Felix Hellhoff feiern 3:0-Finalsieg

In den Nachwuchs-Wettbewerben nutzen mehrere Jungen und Schüler aus dem Landkreis das Turnier als Vorbereitung für die bevorstehende Rückrunde im Punktspielbetrieb. Im Einzel gelang in der offenen Jungenklasse Moritz Gediga vom VfL Stenum der Sprung auf Platz drei. Turniersieger im Doppel wurde Gediga an der Seite von Felix Hellhoff. Im Finale triumphierte das Duo mit 3:0 Sätzen gegen die Kombination Breitinger/Schwedes vom TuS Eckern und Hundsmühler TV. Bei den „Jungen 2“ gewannen die Ganderkeseer Noah Krüger und Phillip Gediga den Pokal für Platz zwei. Ihre Klubkameraden Phillip Gediga und Tobias Stelter verpassten den ganz großen Wurf im Doppelfinale der Klasse „Jungen 3“ ebenfalls nur um Haaresbreite. Platz zwei war trotzdem eine ganz starke Leistung. Dritte in dieser Kategorie wurde die Paarung Lukas Stening undMalte Spielberger vom TSV Großenkneten.