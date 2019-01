Delmenhorst. Janina Meyer vom Laufclub 93 Delmenhorst verbucht zum Auftakt der Bremer Winterlaufserie den Sieg in ihrer Altersklasse. Ihre Vereinskollegen starten ebenfalls gut.

1045 Teilnehmer haben beim Auftaktrennen der 39. Bremer Winterlaufserie das Ziel erreicht. Allein 929 Athleten nahmen die Zehn-Kilometer-Strecke in Angriff. Zu ihnen gehörte Janina Meyer vom Lauf-Club (LC) 93 Delmenhorst. Sie verbuchte nach 44:24 Minuten den Sieg in der Altersklasse 20. In der Gesamtwertung (310 Teilnehmerinnen) erreichte sie den vierten Platz und verpasste das Podium mit zwei Sekunden Rückstand auf die Dritte, Antje Günthner aus Oldenburg.

Gelaufen wurde auf einer 5,2 Kilometer langen Runde durch den Bürgerpark, sodass die Läufer auf der langen Strecke rund 10,5 Kilometer absolvierten. Jens Weischenberg (LC 93) wurde 21. unter 629 Männern. 40:33 Minuten bescherten ihm Rang vier in der Altersklasse 40. Auch über die fünf Kilometer gingen die Läufer des LC 93 an den Start. Nadine und Jörg Weischenberg erreichten das Ziel einträchtig nach guten 34:13 Minuten. Nadine Weischenberg belegte Platz fünf 5 in der Altersklasse 40 (Gesamt: 57.). Jörg Weischenberg beendete das Rennen als Achter der Altersklasse 45 (Gesamt: 56.).