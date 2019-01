Ganderkesee. Ganz effizient marschieren die C-Juniorinnen des TSV Ganderkesee zur Endrunde der Futsal-Bezirksmeisterschaft Weser-Ems.

Mit vier Siegen und zwei Unentschieden haben die C-Juniorinnen des TSV Ganderkesee in der Halle in Oldenburg-Wechloy die Endrunde der Futsal-Bezirksmeisterschaft erreicht. Mit 14 Punkten und 7:2 Toren landete die Mannschaft in der Gruppe A vor dem1. FC Ohmstede, Osnabrücker SVC (jeweils zehn Zähler) und Krusenbuscher SV (sieben), die sich ebenfalls für den nächsten Durchgang qualifizierten.

Der Bezirksliga-Zweite TSV, der von Uwe Saalfeld und Olaf Schwanewede trainiert wird, gewann gegen SG TuS Haste/SSC Dodesheide (1:0), TSG 07 Burg Gretesch (2:0), TuS BW Lohne (1:0) und Krusenbusch (1:0). Die Begegnungen mit Osnabrück und Ohmstede endeten jeweils mit einem 1:1. Nach den Spielen der Vorrundengruppe B, die am Samstag ab 10 Uhr in Hesel sattfinden, folgt am Sonntag, 3. Februar, 13 Uhr, die Endrunde. Austragungsort ist die Lohner Mehrzweckhalle.