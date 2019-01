Landkreis. Am Freitag beginnt die Futsal-Kreismeisterschaft Oldenburg-Land/Delmenhorst – die Debatte darum dauert an. Vielen Vereinen sind die alten Hallenregeln lieber. DFB und Fußball-Kreis haben allerdings gute Argumente für Futsal.

Ende des letzten Jahres nahm sich der Berliner Tagesspiegel mal eines Themas an, dass in Fußballkreisen zuverlässig die Winterpause füllt. Es ging um das Für und Wider des traditionellen Hallenfußballs, der bundesweit immer mehr vom Futsal abgelöst wird – auf Geheiß des DFB. Die Berliner Clubs sind in diese Sache ebenso gespalten wie der Rest der Republik, im Tagesspiegel gab sich der Ausrichter des nach den alten Regeln gespielten Berlin-Liga-Turniers trotzig: „Unser Team macht weiter, so lange es möglich ist.“

Offizielle Titel dürfen in Deutschland jedoch nur nach Futsal-Regeln vergeben werden, im Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst passiert das von Freitag bis Sonntag bei der Kreismeisterschaft in Sandkrug. Dass viele der 30 Endrundenteilnehmer lieber nach klassischer Art spielen würden, ist kein Geheimnis, die Anhänger beider Hallenvarianten stehen sich seit Jahren relativ unversöhnlich gegenüber. Oberligist und Topfavorit SV Atlas kommt zum Beispiel mit einem jungen Kader – auch weil viele Routiniers bei Futsal abwinken. „Die älteren Spieler haben einfach keine Lust darauf“, sagt Leistungsfußball-Leiter Bastian Fuhrken. Bei der Qualifikation waren die Kickers Ganderkesee aus der 4. Kreisklasse als erster Club nicht angetreten, obwohl sie dafür eine Geldstrafe erwartete.

DFB nennt Hallenfußball „wildes Gebolze“

Der DFB bezieht auf dk-Nachfrage allerdings erneut Stellung – und zwar ziemlich eindeutig. „Wir verstehen nicht, dass sich Vereine durch Nicht-Teilnahme selbst ins Abseits stellen“, heißt es aus der Pressestelle. Der Verband preist die Vorteile des Futsals an – „fair, attraktiv und einfach“ –, nicht ohne einen Verweis auf die Nachteile des Hallenfußballs, der doch eher „wildes Gebolze“ sei: „Futsal macht am Ende mehr Spaß als das unkontrollierte Spiel mit Bande und einem für die Halle völlig ungeeigneten Ball.“

Allerdings stellt der DFB klar, dass die Pflicht zur Teilnahme von den Kreisverbänden kommt: „Wir zwingen die Vereine nicht, an den ausgeschriebenen Wettbewerben teilzunehmen.“ Der Fußball-Kreis wiederum hat durchaus gute Argumente, warum der Start bei der Hallenmeisterschaft auch weiterhin verpflichtend ist. Unter anderem will man dem Ausrichter Planungssicherheit gewähren, die bei einem Turnier mit 30 Mannschaften essentiell ist. „Es wurde bei einer Arbeitstagung mit den Vereinen festgelegt, dass es nur Sinn macht, auch für den Veranstalter, wenn die Hallenkreismeisterschaft eine Pflichtveranstaltung ist“, sagt der Spielausschussvorsitzende Thomas Luthardt und fügt düster hinzu: „Ansonsten wird es meiner Meinung nach in Zukunft keine Kreismeisterschaft mehr geben.“

Ohne Pflicht keine Kreismeisterschaft mehr?

Vermutlich spricht da auch die Erfahrung der beiden Testturniere aus ihm. 2016 waren bei der nicht verpflichtenden Futsal-Kreismeisterschaft neun Teams aus acht Vereinen dabei, 2017 14 Teams aus 13 Clubs. In anderen Kreisen setzt man trotz geringerer Teilnehmerzahlen auf die freiwillige Teilnahme, teilweise laufen die Hallenfußball-Kreismeisterschaften einfach ohne offiziellen Titel weiter – im Ammerland zum Beispiel, wo sich die Vereine für eine Fortsetzung ausgesprochen haben und am Wochenende der TV Metjendorf gewann. Luthardt stellt allerdings klar: „Natürlich gibt es Pro und Kontra. Aber im Großen und Ganzen unterstützen uns die Vereine und wollen, dass weiter eine Kreismeisterschaft ausgetragen wird.“

Der Charme des Turniers ist in der Tat unbestritten. Teilweise kommt es bei dem Mega-Turnier über drei Tage zu verrückten Konstellationen. Beim Duell des SV Atlas mit Underdog SV Rethorn am Samstag trifft zum Beispiel die höchstklassige auf die tiefstklassige Mannschaft – sechs Spielklassen liegen zwischen den Vereinen.