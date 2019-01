Delmenhorst. Die Delmenhorster Billardspieler haben die Abwesenheit der Bundesliga-Elite bei der 27. Stadtmeisterschaft zum besten Abschneiden seit Jahren genutzt – der Sieg ging aber wieder in eine andere Stadt.

Am Sonntagnachmittag war der Glaube an ein Ende des Fluches noch hörbar gewesen. Organisator Sascha Gellner verkündete in einer Spielpause der 27. Billard-Stadtmeisterschaft voller Optimismus, dass Youngster Hai Long Le Mut „das Ding gewinnen wird“ – der Vorjahreszweite war als Nummer eins der Setzliste der heißeste Anwärter auf den ersten Delmenhorster Heimsieg seit sechs Jahren und die 256 Euro Preisgeld.

Sieben Stunden aber später war klar: Es würde wieder nichts werden für die Lokalmatadoren. Hai Long Le scheiterte als letzter Delmenhorster im Viertelfinale des von Gellner, Sven Blank und Stephan von Salzen herausragend organisierten 8-Ball-Turniers mit 3:4 am Bremer Faizullah Alizay, der später das Finale wiederum gegen den Osnabrücker Michael Kampers mit 2:5 verlor. Der ehemalige Zweitligaspieler hob den gewaltigen Pokal bereits um 1 Uhr am frühen Montag Richtung Decke des Hardball Cafés – nach gerade einmal 13 Stunden. In den Vorjahren war das Turnier gern auch mal nach 2 Uhr zuende gegangen.

Die Delmenhorster durften immerhin das beste Abschneiden seit Jahren feiern. In Abwesenheit der Bundesligaspieler schafften es mit dem fünftplatzierten Hai Long Le, dem achtplatzierten Kenn Nguyen und Gellner selbst als Zehntem ein Trio in den Top Ten des 64er Feldes. Weitere bekannte Namen der Szene landeten weiter hinten: Jürgen Heinken wurde zum Beispiel 40., Thorsten Bodewig musste mit Rang 48 zufireden sein. Beste Frauen wurden Manuela Wengler und Silvia Gulden auf dem geteilten 27. Platz. „Es sind viele neue Gesichter aufgetaucht. Einige von ihnen haben wirklich überrascht“, sagte Gellner.

Sieger Kampers gewann 256 Euro an Preisgeld. 320 Euro kamen durch die Startgelder als Spende für den Delmenhorster Verein „Stars for Kids“ zusammen.